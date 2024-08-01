Картонные кровати "дебютировали" на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В погоне за "зеленой повесткой" организаторы Игр-2024 тоже выбрали эти кровати для Олимпийской деревни. Однако "экологичные" кровати оказались настоящим испытанием для спортсменов, пишет euronews.

В соцсетях появились видео, в которых олимпийцы делятся своими впечатлениями после ночи на картонных кроватях.

Товарищ по команде австралийской спортсменки по боксу Тины Рахими заявил, что "кровати-дерьмо".

Гимнастка Алея Финнеган, выступающая за сборную Филиппин высказалась, что кровать "не супер плохая", однако "матрас не самый лучший, сойдет".

Также спортсмены жалуются, что кровати "твердые, как камень" и даже мягкая сторона матраса не спасает ситуацию, некоторые обращаются к услугам массажистов, чтобы восстановиться после ночи, проведенной на неудобном для сна ложе.

Фото: YouTube/24kz