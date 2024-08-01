Картонные кровати "дебютировали" на Олимпиаде в Токио в 2021 году. В погоне за "зеленой повесткой" организаторы Игр-2024 тоже выбрали эти кровати для Олимпийской деревни. Однако "экологичные" кровати оказались настоящим испытанием для спортсменов, пишет euronews.
В соцсетях появились видео, в которых олимпийцы делятся своими впечатлениями после ночи на картонных кроватях.
Товарищ по команде австралийской спортсменки по боксу Тины Рахими заявил, что "кровати-дерьмо".
Гимнастка Алея Финнеган, выступающая за сборную Филиппин высказалась, что кровать "не супер плохая", однако "матрас не самый лучший, сойдет".
Также спортсмены жалуются, что кровати "твердые, как камень" и даже мягкая сторона матраса не спасает ситуацию, некоторые обращаются к услугам массажистов, чтобы восстановиться после ночи, проведенной на неудобном для сна ложе.
Фото: YouTube/24kz
Маск задался вопросами о том, куда пропал Байден и жив ли он
Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск поинтересовался в социальных сетях, куда делся действующий глава США Джо Байден и жив ли он вообще. Об этом информирует РИА Новости.
Депутат Судзуки: Токио противоречит себе, говоря про опасность визитов в РФ
Депутат Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, который недавно посетил столицу России, настоятельно попросил власти и посольство в РФ давать правильные данные о ситуации на месте, а не повторять про уровни опасности посещений Российской Федерации, несмотря на то, что сотрудники Министерства иностранных дел тоже совершали визиты в Москву. Об этом он сообщил в собственном блоге, информирует РИА Новости.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Победительница "Пацанок" Кира Медведева сыграла главную роль в сериале "Трудная"
Победительница шоу "Пацанки" Кира Медведева впервые сыграла главную роль в сериале "Трудная", который покажут в онлайн-кинотеатре Start.