Не знаете, как украсить стену за кроватью? Вот 5 интересных вариантов

Стену за изголовьем кровати можно превратить в настоящий акцент интерьера, используя разнообразные декор-решения.
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Картина необычной формы. Откажитесь от стандартных квадратных или прямоугольных полотен и выберите картину круглой или другой нестандартной формы. Это создаст интересную динамику в пространстве и точно привлечёт внимание.
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Постер в тон отделке. Вместо яркого акцента подберите постер, который будет гармонировать с цветом стен. Такое решение придаст комнате элегантности и тонкости. Дополните композицию мягкой подсветкой для создания уютной атмосферы.
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Объёмное панно. Минималистичное объёмное панно с рельефом подойдёт для современного интерьера. Выберите нейтральные оттенки и сочетайте с текстилем или другими элементами декора.
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Триптих. Композиция из трёх картин в едином стиле создаст гармоничный образ и станет отличной альтернативой одному крупному полотну. Особенно эффектно смотрятся абстрактные сюжеты или природные мотивы, перекликающиеся с общей палитрой комнаты.
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Зеркало в красивой раме. Для тех, кто не любит зеркала в зоне видимости, идеальным решением станет размещение его за изголовьем кровати. Декоративное зеркало в необычной раме станет стильной деталью, которая визуально увеличит пространство.
Фото: commons.wikimedia.org/Tim Collins(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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