Не знаете, как украсить стену за кроватью? Вот 5 интересных вариантов

Стену за изголовьем кровати можно превратить в настоящий акцент интерьера, используя разнообразные декор-решения.

Картина необычной формы. Откажитесь от стандартных квадратных или прямоугольных полотен и выберите картину круглой или другой нестандартной формы. Это создаст интересную динамику в пространстве и точно привлечёт внимание.

Постер в тон отделке. Вместо яркого акцента подберите постер, который будет гармонировать с цветом стен. Такое решение придаст комнате элегантности и тонкости. Дополните композицию мягкой подсветкой для создания уютной атмосферы.

Объёмное панно. Минималистичное объёмное панно с рельефом подойдёт для современного интерьера. Выберите нейтральные оттенки и сочетайте с текстилем или другими элементами декора.

Триптих. Композиция из трёх картин в едином стиле создаст гармоничный образ и станет отличной альтернативой одному крупному полотну. Особенно эффектно смотрятся абстрактные сюжеты или природные мотивы, перекликающиеся с общей палитрой комнаты.