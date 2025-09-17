Секретный язык палки и сапог: как опытные садоводы выгоняют кротов с участка

Запаситесь палкой и потопчитесь рядом в сапогах. Садовод и телеведущая Октябрина Ганичкина поделилась с NewsInfo необычными, но, действенными методами борьбы с вредителями газона и грядок.

Виной появления кротов на садовом участке чаще всего становится мягкая земля, которая облегчает грызунам передвижение, рассказывает она. На глину землеройки, по ее словам, не идут.

"Они появляются в основном, если земля рыхлая, богатая гумусом, навоз носили, перегной, некоторые участки перепахивают, подкармливают навозом, лежит компост хороший", — перечисляет условия нашествия подземных соседей Ганичкина.

Садовод предложила выгонять кротовое семейство с участка с помощью громких звуков или воды.

"Делают побрякушки разные, подвешивают банки жестяные, чтобы от ветра стучали. Пройдете, например, громко в сапогах, постучали палкой или чем-то. В это время, если вы проходите, внизу крот мигом умчится в разные стороны. Он боится шума очень. Заливают водой из шланга норки, где он землю выгреб на наружу", — даёт советы телеведущая.

Из менее нестандартных методов изгнания грызунов эксперт рекомендует ловушки-кротоловки. А вот такие народные меры борьбы с кротами, как бросить в земельные ходы селёдку или налить керосин, Ганичкина назвала неэффективными.