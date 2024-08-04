Устали от кротов на огороде? Эти методы помогут вам навсегда избавиться от них

Кроты могут стать настоящей бедой для огородников, разрушая корни растений и создавая неровности на земле. Если вы столкнулись с этой проблемой, не отчаивайтесь! Существует несколько эффективных методов борьбы с ними.
1. Физические барьеры. Одним из самых простых способов предотвратить появление кротов на вашем участке является установка физических барьеров. Вы можете закопать по периметру огорода сетку с мелкими ячейками или металлические пластины на глубину около 30 см. Это поможет предотвратить проникновение кротов.
2. Использование репеллентов. Существует множество природных репеллентов, которые могут отпугнуть кротов. Например, вы можете использовать эфирные масла (лаванды, перечной мяты) или настои из чеснока и перца. Разбавьте их с водой и распылите по участку.
3. Звуковые устройства. Кроты чувствительны к вибрациям и звукам. Установка ультразвуковых отпугивателей или простых пластиковых бутылок, вкопанных в землю, может помочь отпугнуть этих грызунов. Когда ветер дует, бутылки будут издавать звуки, которые пугают этих вредителей.
4. Привлечение естественных врагов. Если у вас есть возможность, привлеките естественных врагов кротов — таких как совы и змеи. Установите скворечники или укрытия для змей, чтобы создать комфортные условия для их обитания.
Фото: commons.wikimedia.org/Luc hoogenstein(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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