Стирка кроссовок больше не пугает: простой способ спасает форму и подошву

Кроссовки можно стирать в стиральной машине, если соблюдать ряд простых правил и учитывать состояние обуви, отметила эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. О том, как не испортить обувь при стирке, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Жукова объяснила, что при стирке важно учитывать прочность обуви и использовать специальные аксессуары, которые защищают как кроссовки, так и саму технику. По ее словам, особенно полезны мешки для стирки, которые предотвращают повреждения и попадание мусора в барабан.

"Cмотрю на внешний вид, если понимаю, что они прочные, что подошва не отклеится, то все в машинке стиральной. Есть специальный мешок для стирки, их несколько видов. Есть такие, что там идет тройная сеточка. По бокам из поролона вставки, чтобы не было шума в барабане. Тройная сеточка нужна для того, чтобы камушки, песок, мусор в машинку не попали", — отметила Жукова.

Она добавила, что есть и другие специальные мешки для стирки обуви.

"Мешок из микрофибры. Лично для меня неудобен тем, что если стираешь темную обувь, то моющее средство может до конца не выполоскаться и на темной обуви остаются разводы. И сам мешок долго сохнет, он достаточно большой. Это его минус", — рассказала блогер.

По ее словам, перед стиркой обувь стоит предварительно очистить от видимой грязи, а также правильно выбрать средство и температурный режим. Эксперт добавила, что слишком горячая вода может повредить клейкую основу.