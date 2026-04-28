Стирка кроссовок больше не пугает: простой способ спасает форму и подошву
Кроссовки можно стирать в стиральной машине, если соблюдать ряд простых правил и учитывать состояние обуви, отметила эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. О том, как не испортить обувь при стирке, она рассказала в беседе с NewsInfo.
Жукова объяснила, что при стирке важно учитывать прочность обуви и использовать специальные аксессуары, которые защищают как кроссовки, так и саму технику. По ее словам, особенно полезны мешки для стирки, которые предотвращают повреждения и попадание мусора в барабан.
"Cмотрю на внешний вид, если понимаю, что они прочные, что подошва не отклеится, то все в машинке стиральной. Есть специальный мешок для стирки, их несколько видов. Есть такие, что там идет тройная сеточка. По бокам из поролона вставки, чтобы не было шума в барабане. Тройная сеточка нужна для того, чтобы камушки, песок, мусор в машинку не попали", — отметила Жукова.
Она добавила, что есть и другие специальные мешки для стирки обуви.
"Мешок из микрофибры. Лично для меня неудобен тем, что если стираешь темную обувь, то моющее средство может до конца не выполоскаться и на темной обуви остаются разводы. И сам мешок долго сохнет, он достаточно большой. Это его минус", — рассказала блогер.
По ее словам, перед стиркой обувь стоит предварительно очистить от видимой грязи, а также правильно выбрать средство и температурный режим. Эксперт добавила, что слишком горячая вода может повредить клейкую основу.
"Температура чтобы от тридцати градусов. Вообще обувь стирать на стирке от двадцати до сорока градусов, чтобы клейкая основа не испортилась", — пояснила эксперт.
