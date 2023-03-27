Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада не скажется на решении Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщает RT.

Представитель главы государства подчеркнул, что Владимир Путин все предельно ясно объяснил в своем субботнем интервью. Реакция стран Запада на это повлиять не может.

Напомним, ранее Путин сообщил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет возведено хранилище для тактического ядерного оружия.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ответ на это содружество введет новые санкции против России.