Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада не скажется на решении Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом сообщает RT.
Представитель главы государства подчеркнул, что Владимир Путин все предельно ясно объяснил в своем субботнем интервью. Реакция стран Запада на это повлиять не может.
Напомним, ранее Путин сообщил, что к 1 июля на территории Белоруссии будет возведено хранилище для тактического ядерного оружия.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ответ на это содружество введет новые санкции против России.
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