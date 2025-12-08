Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ЕС и Дональд Трамп
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:50

Кризис доверия: как Гренландия преодолевает последствия заявлений Трампа о контроле

Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт

Гренландия должна восстановить доверие США для продолжения продуктивного сотрудничества. С таким заявлением выступила министр иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт в Нууке перед встречей с американским послом в Дании Кеном Ховери, сообщает гренландское издание Sermitsiaq.

Восстановление доверия для плодотворного сотрудничества

По словам Моцфельдт, Гренландия и США сотрудничают уже более 80 лет, основываясь на общих интересах. Однако, чтобы это сотрудничество продолжалось в том же русле, необходимо вернуть доверие между странами.

"Наша страна и США сотрудничают уже 80 лет. На основе общих интересов. Необходимо восстановить доверие, чтобы мы могли продолжать это плодотворное сотрудничество", — подчеркнула она.

Политик отметила, что заявления президента США Дональда Трампа о необходимости взять Гренландию под контроль из соображений безопасности создали атмосферу нестабильности и неуверенности.

"Эти заявления, конечно же, породили чувство неуверенности и размышления. Поэтому необходимо, чтобы мы могли открыто говорить на такие темы. Я хотела бы подчеркнуть, что наша страна и Соединенные Штаты — близкие союзники", — заявила Моцфельдт.

Она также добавила, что создан путь для будущего сотрудничества и контактов между странами.

Гренландия и США: вопросы независимости и присоединения

На фоне этих заявлений, тема независимости Гренландии стала одной из ключевых на выборах в парламент острова, состоявшихся в марте этого года. Опросы показывают, что большинство гренландцев поддерживают идею независимости, однако они пока не определились, как и когда это может произойти. В то же время, согласно опросу, проведенному в январе, только 6% населения острова поддерживают идею присоединения Гренландии к США.

Бывший президент США Джо Байден не исключал возможности применения силы для решения вопроса с Гренландией в интервью телеканалу NBC News в начале мая. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявлял, что американское правительство рассчитывает на мирное присоединение Гренландии к США в случае её обретения независимости, но отметил, что Вашингтон не угрожает применением военной силы в этом вопросе.

