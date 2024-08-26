Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге слышны взрывы во время воздушной тревоги

Телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, в момент, когда была объявлена воздушная тревога.

Корреспонденты телеканала передали, что в городе были слышны звуки взрывов.

С 10 октября 2022 года, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских официальных лиц, был организован украинскими спецслужбами, Вооруженные силы России начали кампанию ударов по ключевым объектам инфраструктуры Украины.

Целями стали энергетические, оборонные и коммуникационные структуры по всей территории страны. С того времени воздушные сирены звучат в различных регионах Украины ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона избегает нанесения ударов по жилым районам и объектам социальной инфраструктуры в ходе военных действий.

Фото: armyinform.com.ua/Олександр Колесник / АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)