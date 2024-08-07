Светлана Журова ответила на резкую критику Земфиры*

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на высказывание певицы Земфиры*, которая предложила ей "смыть с себя зло" после комментариев Журовой о выступлении теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Журова подчеркнула, что в ее словах не было злости и что она лишь выразила искренние поздравления спортсменкам. Она также отметила, что всего лишь высказала правду о ситуации, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что Юлия Власова подтвердила отношения с Джонни Деппом.
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*включена 10 февраля 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов.
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