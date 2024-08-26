Криштиану Роналду не собирается кого-либо предупреждать о своем уходе из сборной

Криштиану Роналду, футболист, играющий за саудовский клуб "Аль-Наср" и являющийся капитаном португальской сборной, рассказал о своих планах относительно завершения карьеры в национальной команде. Он отметил, что его решение будет неожиданным, но хорошо обдуманным. При этом он не планирует предупреждать кого-либо заранее о своём уходе.
Роналду подчеркнул, что очень гордится возможностью выступать за свою страну. Для него это исполнение мечты. Он сказал, что решение об уходе из сборной будет импульсивным, но при этом хорошо взвешенным.
Ранее в СМИ появлялась информация о недовольстве Роналду финансовыми вопросами в "Аль-Насре". По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.
Сам футболист отметил, что не планирует заниматься тренерской деятельностью в будущем. Он предпочитает другие сферы деятельности вне футбола. Однако, как он сказал, будущее известно только Богу.
С начала 2023 года Роналду играет за "Аль-Наср". За прошедший сезон он принял участие в 45 матчах, забил 44 гола и сделал 13 голевых передач. Его контракт с саудовским клубом действует до 2025 года.
До перехода в "Аль-Наср" Роналду выступал за такие известные клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал Мадрид" и "Спортинг". Он пять раз получал звание лучшего футболиста года, став обладателем "Золотого мяча".
Фото: From Wikimedia Commons/ Dagur Brynjólfsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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