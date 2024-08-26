Основатель видеохостинга Rumble, Крис Павловски высказался о ситуации с Павлом Дуровым

Основатель видеохостинга Rumble, Крис Павловски, который ранее ограничил доступ к платформе во Франции, считает, что заявления президента Эммануэля Макрона о приверженности страны свободе слова являются обманом.

В понедельник Макрон опубликовал пост в социальной сети X, в котором опроверг утверждения о том, что арест основателя Telegram Павла Дурова является политическим решением. В своем сообщении президент подчеркнул, что Франция "глубоко предана свободе слова и коммуникации". В ответ на это, Павловски заявил, что, когда кто-то утверждает о своей приверженности свободе слова, это не соответствует действительности. Он отметил, что у них есть официальное письмо из Франции, подтверждающее отсутствие такой приверженности. Павловски также сообщил, что им пришлось закрыть Rumble во Франции из-за отсутствия реальной поддержки свободы слова.

В ноябре 2022 года Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию французских властей, вместо этого ограничив доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции на время рассмотрения законности требований правительства.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По информации прокуратуры Парижа, он подозревается в ряде правонарушений, включая непредоставление запрашиваемой информации властям, а также управление мессенджером, который якобы используется для распространения детской порнографии и торговли наркотиками.

Согласно данным французских СМИ, Дуров, имеющий также французское гражданство, находился в списке разыскиваемых в стране, и ему может угрожать до 20 лет заключения.

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