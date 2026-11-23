Специалисты ВНИРО сосредоточили работу на двух ключевых задачах: применении криобиологических методов для выведения высокопродуктивных пород и создании селекционного ядра линий радужной форели, устойчивых к заболеваниям. Эти меры направлены на расширение производственного потенциала российской аквакультуры и обеспечение продовольственной безопасности.

Оптимизация криоконсервации сиговых

Основной практический блок исследований был посвящен совершенствованию технологий заморозки спермы сиговых рыб. На примере пеляди и нельмы ученые протестировали различные режимы замораживания, пропорции разбавления и химический состав криозащитных сред.

Эффективность выбранных методов подтвердили в ходе лабораторных испытаний: криоконсервированный генетический материал сохранил оплодотворяющую способность, что было доказано при осеменении икры нельмы, пеляди и радужной форели. Результаты этих операций позволяют создать надежную ресурсную базу для рыбоводных хозяйств и обеспечить сохранение ценных видов рыб.