Как быстро пройти проверку на Крымском мосту: простые лайфхаки для водителей

В целях безопасности перед Крымским мостом все машины обязательно подвергаются проверке. Чтобы этот процесс не затянулся, заранее подготовьтесь к досмотру. Рассказываем, как это сделать.
Выбирайте правильные дни
Нагрузка на Крымский мост неравномерна в течение недели. Во вторник и среду машин меньше, поэтому по возможности планируйте поездку на эти дни. С пятницы по воскресенье потом транспорта увеличивается — ожидание в очереди может достигать нескольких часов.
Проверьте наличие документов
Для проверки потребуется предъявить паспорт и документы на транспортное средство. Перед выездом обязательно проверьте, не забылил ли вы какой-то из этих документов, чтобы вас не развернули у Крымского моста.
Не нарушайте правила проезда
По Крымскому мосту разрешён проезд автомобилей и рейсовых автобусов. Легковые машины едут по левой полосе, автобусы и транспорт экстренных служб — по правой. Если вы попытаетесь обогнать кого-то или проехать вне очереди, вас остановят и отправят в её конец.
Изучите порядок досмотра
Это поможет пройти процедуру максимально быстро.
- Сперва регулировщик покажет, где остановиться перед досмотровой площадкой.
- После этого нужно выйти из машины и проследовать за сотрудником в отдельное помещение. Там проверят ваши данные, а машину в этом время просканируют.
- Следующий этап — зона транспортной безопасности, где вам зададут вопросы про ваш багаж: будьте готовы на них ответить.
Упростите ручной досмотр
Пассажиры с ручной кладью при проверке выходят из автомобиля и проходят через рамку. Минимум вещей позволит пройти ручной досмотр быстрее. Если в автомобиле много багажа, вас отправят на сканер.
Для досмотра сумки и коробки нужно будет отнести в специальный зал. При этом сотрудники могут попросить показать вещи из багажа, поэтому заранее упакуйте сумки и чемоданы так, чтобы их было удобно доставать из машины и открывать в зале досмотра.
Учтите, что электромобили и машины с гибридным двигателем обязательно проверяют через сканер. Если вы обладатель такого ТС, пройти ускоренную проверку при ручном досмотре не получится.
Фото: rosavtodor.ru/Роставтодор (Creative Commons Attribution 4.0).
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