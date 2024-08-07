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Глава Крымской миссии Смирнов предложил закрепить понятие
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В Крыму захотели закрепить понятие "ждун" на законодательном уровне

Глава Крымской миссии Смирнов предложил закрепить понятие "ждун" в законе

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", и ввести в отношение таких административное и уголовное преследование.

"Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением", — заявил в беседе с РИА Новости Смирнов.

При этом он считает, что "злостных ждунов" необходимо вовсе лишать российского гражданства, а вследствие выдворять из страны.

Смирнов добавил, что Крымская межнациональная миссия уже готова инициировать обсуждение введения этого понятия в российский закон.

Стоит отметить, что "ждунами" украинская сторона называет тех граждан, которые находятся на контролируемой Россией территории и ждут прихода киевской власти.

Фото: pxhere.com

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