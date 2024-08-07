Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил закрепить на законодательном уровне понятие "ждун", и ввести в отношение таких административное и уголовное преследование.
"Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением", — заявил в беседе с РИА Новости Смирнов.
При этом он считает, что "злостных ждунов" необходимо вовсе лишать российского гражданства, а вследствие выдворять из страны.
Смирнов добавил, что Крымская межнациональная миссия уже готова инициировать обсуждение введения этого понятия в российский закон.
Стоит отметить, что "ждунами" украинская сторона называет тех граждан, которые находятся на контролируемой Россией территории и ждут прихода киевской власти.
Фото: pxhere.com
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