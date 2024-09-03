Рабочая группа, созданная при Государственном Совете Крыма, пришла к выводу, что решение Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году было незаконным, юридически недействительным и преступным, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Президент России Владимир Путин, в преддверии своего визита в Монголию, в интервью монгольской газете "Оноодор" отметил, что Хрущев, по сути, подарил Крым Украине, который ранее входил в состав РСФСР.

Константинов подчеркнул, что рабочая группа выявила и доказала грубые нарушения конституций СССР, РСФСР и УССР, связанные с передачей Крыма. Он заявил, что полуостров был незаконно отделен от России, и это решение является юридически ничтожным.

Глава парламента также отметил, что экспертная группа подтвердила нарушение юридических норм и процедур советского законодательства при передаче Крыма.

Константинов назвал это решение "вопиющим историческим преступлением", которое привело к произвольному изменению внутренних границ. Он подчеркнул, что незаконность этого шага очевидна, и только в 2014 году была восстановлена историческая справедливость.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. На референдуме подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя (96,77% и 95,6% соответственно) проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, и эта позиция поддерживается многими западными странами. Российское руководство неоднократно заявляло, что воссоединение Крыма с Россией произошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и что вопрос Крыма окончательно решен.

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