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Советник Крыма Крючков: украинские ЦИПсО распространяют лживые вбросы о Крыме
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В Крыму предупредили о ложных вбросах украинских ЦИПсО о ситуации в регионе

Советник Крыма Крючков: украинские ЦИПсО распространяют лживые вбросы о Крыме

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), которые являются подразделением украинской армии, распространяет лживые вбросы о происходящем в Крыму. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Враг продолжает вбрасывать ложь и пытается посеять панику. Десантная операция, атака дронов и ракет, диверсии, что только не выдумывает ЦИПсО", — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Кроме того, крымский политик подчеркнул, что полуостров надежно защищен, а также призвал доверять только официальной и проверенной информации. Он уточнил, что Киев продолжает проведение информационной войны.

Крючков отметил, что своими действиями украинское ЦИПсО пытается посеять панику среди населения Крыма.

Фото: pxhere.com

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