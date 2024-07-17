В Крыму планируется начать оценку ущерба, причиненного диверсионными актами на Крымском мосту.
Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что данная работа будет проводиться на высоком уровне с привлечением специалистов.
Константинов напомнил, что украинская сторона дважды организовывала нападения на Крымский мост: в октябре 2022 года и ровно год назад — 17 июля 2023 года.
Глава парламента отметил, что после совершенных атак были усилены меры безопасности на мосту. Он также выразил уверенность, что виновные в этих преступлениях, которые не особо скрываются и даже хвастаются своими действиями, понесут неизбежное справедливое наказание.
В ночь на 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье "Террористический акт".
В результате взрыва была повреждена автодорожная часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полное восстановление моста и открытие движения по всем четырем полосам произошло 14 октября.
8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролетов правой части моста. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт, за которым, по мнению российских властей, стоят украинские спецслужбы.
В обоих случаях ответственность за нападения взяла на себя служба безопасности Украины.
Фото: commons. wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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