У Украины нет возможности вернуть под свой контроль Крымский полуостров в ближайшие десять лет. Такое мненеи выразила руководитель медслужбы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Алина Михайлова в интервью LIGA.net.
"Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет..." - цитирует её издание.
По словам медика, победой Украины в текущем конфликте будет не возвращение полуострова, а преимущество над армией России.
Напомним, что одним из пунктов предложенной Владимиром Зеленским (президентские полномочия истекли 21 мая) "формулы мира" является "территориальная целостность и суверенитет Украины". Киев разъяснил, что это подразумеват восстановление международно признанных границ страны на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году. В Кремле условия Киева назвали нереалистичными.
Фото: web.archive.org/mpolyakov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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