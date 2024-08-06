Советы от дизайнера: как и чем украсить крыльцо

Крыльцо задает настроение вашему дому. В статье мы расскажем, как украсить крыльцо легко и быстро.
Как украсить крыльцо
Самый популярный способ после скульптур, фонарей и цветов — дополнить ступени каменным декором, клинкерной плиткой, краской, ковровыми дорожками и, конечно же, освещением, которое станет функциональным, очень полезным декором в хозяйстве.
В качестве напольного покрытия для крыльца можно использовать плитку под дерево, цветную мозаичную плитку, декоративные вставки и многое другое. В зоне отдыха можно использовать бамбуковые коврики, цветные дорожки.
Какие цветы посадить на крыльце
Желательно выбирать не слишком высокорослые виды растений. Хороши для посадки возле крыльца луковичные, которые с ранней весны будут украшать территорию крыльца: крокусы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, галантусы, мускари.
Фото: commons.wikimedia.org/Светлана Глазкина (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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