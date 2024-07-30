Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, ранее приговоренного к высшей мере наказания. Информация об этом поступила из источника, близкого к пресс-службе главы государства.

Кригер обратился к белорусскому лидеру с прошением о помиловании в конце июля. Согласно законодательству республики, президент обладает правом удовлетворить такое ходатайство. Перед принятием решения Лукашенко провел совещание со своими советниками для обсуждения данного вопроса.

Стоит отметить, что Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор применяется смертная казнь. Это решение было поддержано большинством граждан на референдуме 1996 года.

Немецкому гражданину были предъявлены обвинения по шести статьям уголовного кодекса, включая терроризм, агентурную деятельность, наемничество и участие в экстремистском формировании. Кригер находился под стражей с октября 2023 года.

По версии следствия, Кригер планировал присоединиться к белорусскому подразделению, воюющему на стороне Украины, которое в Белоруссии признано экстремистским. Однако само формирование опровергло причастность немца к своей деятельности.

Согласно материалам дела, Кригер прибыл в Белоруссию под видом туриста, имея при себе беспилотник. Он выполнял задания украинских спецслужб, фотографируя военные объекты и устанавливая взрывное устройство на железнодорожных путях. После совершения диверсии Кригер был задержан при попытке покинуть страну.

В июне текущего года суд вынес немецкому гражданину смертный приговор. Однако решение президента о помиловании изменило ход этого резонансного дела.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента РФ