Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к высшей мере наказания, был обвинен по шести уголовным статьям, включая терроризм, и решил не обжаловать свой приговор, который вступил в силу.
Об этом сообщило государственное издание "СБ.Беларусь сегодня".
В сообщении указано, что Кригер признан виновным по всем предъявленным обвинениям, и ему назначено исключительное наказание в связи с совокупностью преступлений. Также сообщается, что среди эпизодов его дела фигурирует подготовка взрыва на железной дороге в Беларуси по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Минским областным судом Кригер был признан виновным в совершении взрыва с целью оказания давления на органы власти, устрашения граждан и дестабилизации общественного порядка, что квалифицируется как акт терроризма. Кроме того, он признан виновным в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, что включало действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси и агентурную деятельность.
Также гражданин Германии обвиняется в наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, что совершалось организованной группой. Кроме того, он признан виновным в умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти людей, авариям и другим серьезным последствиям.
Фото: commons. wikimedia. org/Mtaylor848 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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