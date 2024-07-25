В Белоруссии опубликована информация о деятельности гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни. Согласно данным государственного издания "СБ.Беларусь сегодня", Кригер выполнял разведывательные задания по поручению Службы безопасности Украины (СБУ).
Сообщается, что Кригер осуществлял фотосъемку военных объектов в Осиповичах Могилевской области. В частности, он запечатлел пусковые установки "Искандер", следуя инструкциям, полученным от СБУ. Подсудимый признал, что для выполнения задания он приобрел военную форму и сделал несколько снимков через ограждение воинской части.
Издание также утверждает, что Кригер был причастен к инциденту на железнодорожной станции Озерище под Минском. По заданию СБУ он оставил там рюкзак, изъятый из тайника, после чего на станции произошел взрыв. Отмечается, что эта платформа используется для погрузки военной техники, и в день инцидента планировалась отправка танков белорусской армии.
По информации источника, Кригер намеревался вступить в интернациональный батальон для участия в боевых действиях на Украине. Он получил предложение от формирования, связанного с СБУ и состоящего из выходцев из Белоруссии.
Сообщается, что при выполнении заданий Кригер предпринимал меры для сокрытия своих действий. Например, он бронировал несколько гостиниц и менял места проживания, чтобы запутать следы.
Минский областной суд признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, включая терроризм, наемничество и сотрудничество с иностранными спецслужбами. Приговор вступил в законную силу, так как осужденный отказался от его обжалования.
Фото: commons. wikimedia.org/Mtaylor848 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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