Когда соус обнимает каждую полоску: паста с морепродуктами и грибами всего за полчаса

Есть блюда, которые кажутся слишком простыми, чтобы о них говорить, и слишком обыденными, чтобы их готовить. Паста с креветками и грибами в сливочном соусе как раз из таких. Но именно в этой незатейливости кроется её сила: за полчаса на кухне получается горячее, от которого не хочется отворачиваться. В основе — нехитрое сочетание, проверенное годами: креветки, шампиньоны, сливки. Ничего лишнего, ничего случайного. Креветки остаются сочными благодаря короткой термической обработке, грибы дают глубины, а сливочный соус связывает всё воедино, не перебивая ни то, ни другое.

Что здесь работает

Самое ценное в этом рецепте — дисциплина. Креветки кладутся в сотейник уже в самом конце, когда грибы обжарились, лук и чеснок подрумянились, а сливки только начали нагреваться. Три минуты тушения без крышки — и готово. Никаких пережаренных, резиновых морепродуктов. Только мягкий, упругий вкус, в котором ещё чувствуется морская свежесть. Чеснок и прованские травы добавляют аромат без доминирующей остроты, оставаясь фоновой нотою, которая делает блюдо цельным.

Шампиньоны здесь — не просто наполнитель. Нарезанные небольшими ломтиками, они обжариваются на сильном огне 5-7 минут, часто помешиваясь. За это время они теряют лишнюю влагу, карамелизуются по краям и становятся плотнее. В сливочном соусе они не тают, а сохраняют форму, давая каждый укус текстуру и вкус, которые отличны от креветочного. Это не однообразная масса, а диалог двух белков.

Тальятелле выбраны не случайно. Широкие, яичные ленты с шероховатой поверхностью отлично удерживают густой соус. Важно варить их аль денте — на пару минут меньше времени, указанного на упаковке. Такой пасте ещё есть что сделать в сотейнике: впитать немного соуса, прогреться, не превратившись в кашу. В итоге паста остаётся отдельным элементом блюда, а не просто подушкой.

Рецепт

На 4 порции. Время приготовления — 30 минут. Сложность средняя.

Тальятелле — 400 г

Креветки очищенные замороженные — 400 г

Шампиньоны свежие — 250 г

Сливки 30% — 250 мл

Масло сливочное — 50 г

Лук белый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Приправа Прованские травы — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Креветки положите в дуршлаг, установите его над миской и оставьте до использования. В кастрюлю объёмом 3 л налейте воду, поставьте на огонь и посолите (неполная столовая ложка). Когда вода закипит, опустите тальятелле. Варите по инструкции на упаковке, уменьшив время на 2 минуты, чтобы паста осталась аль денте. Шампиньоны нарежьте небольшими ломтиками. Лук и чеснок очистите и мелко порубите. В тяжёлом сотейнике на средне-сильном огне растопите сливочное масло. Добавьте лук и чеснок, помешивая, подрумяньте. Добавьте грибы и жарьте на сильном огне 5-7 минут, часто помешивая, чтобы они не подгорели. Выложите креветки, перемешайте. Влейте сливки, приправьте солью, перцем и прованскими травами. Перемешайте и тушите 3 минуты без крышки. Сваренные тальятелле переложите в сотейник с соусом и прогрейте пару минут. Блюдо готово.

Если хочется сделать аромат выразительнее, можно заменить треть шампиньонов горстью сушёных белых грибов. Их стоит заранее размочить в кипятке, мелко нарезать и обжарить вместе со свежими. Но это уже другая история — более насыщенная, земляная, где грибной характер выходит на первый план.

Паста с креветками и грибами — не праздник и не подвиг. Это тот самый ужин, который хочется повторить, потому что он не требует героизма, а результат всегда предсказуем и приятен. И в этом, пожалуй, главная его притягательность.