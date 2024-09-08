КРЭТ запускает массовое производство бортовой электроники для МС-21 и SSJ-100 на Ставрополье

Компания «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) готовятся к значительному расширению производственных возможностей на Ставрополье.

До конца текущего года на радиозаводе «Сигнал» (входящем в структуру КРЭТ) начнется массовый выпуск систем управления приводами авиационных рулей для российских авиалайнеров МС-21 и SSJ-100.

В настоящее время на заводе ведется интенсивная закупка необходимого оборудования и подготовка производственной документации. Это гарантирует бесперебойный и эффективный запуск массового производства. Ранее КРЭТ уже отгрузил несколько комплектов систем управления для самолетов SSJ-100, находящихся на испытаниях. В текущем году планируется поставка еще нескольких наборов для оба типа самолетов.

После получения необходимых протоколов и подписания соответствующих актов, завод «Сигнал» приступит к серийному производству данного оборудования. Это обеспечит обеспечение российских авиалайнеров необходимыми компонентами и повысит их конкурентоспособность на мировом рынке.

Этот проект является важным шагом в развитии российской авиационной промышленности. Массовый выпуск бортовой электроники позволит увеличить производительность и обеспечить необходимые компоненты для новых российских самолетов. Это подчеркивает стремление КРЭТ к технологической независимости и созданию современных авиалайнеров.

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