Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Советы по интерьеру: выбираем лучшие кресла-качалки
  1. Главная
  2. Дом
  • Опубликована сегодня в 17:19

Создаём комфорт в гостиной: как выбрать качественное кресло-качалку

Советы по интерьеру: выбираем лучшие кресла-качалки

Комфорт — это ключ к успеху

Сядьте в кресло и убедитесь, что оно удобное. Немного покачайтесь вперед и назад, чтобы увидеть, как оно движется.

Проверьте размер

Убедитесь, что кресло хорошо вписывается в ваше пространство. Оно не должно быть слишком большим или слишком маленьким для данной местности.

Конструкция

Убедитесь, что кресло прочное и хорошо сконструировано. Оно не должно шататься и казаться хрупким.

Плавное покачивающее движение

Проверьте покачивающее движение. Оно должно быть ровным, не резким. Это обеспечивает расслабляющий отдых. Проверьте, легко ли садиться в кресло и вставать с него.

Качественные материалы

Ищите мебель из хороших материалов, таких как дерево или прочный пластик. Качественные материалы продлевают срок службы кресла.

Стиль и дизайн

Выберите стиль, соответствующий вашему вкусу и декору комнаты. Существует множество дизайнов, поэтому выберите тот, который вам нравится. Также обратите внимание на те варианты, которые будет легко чистить.

Фото: api.aucklandmuseum.com/Garlick & Cranwell (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Жительница Саратова, которая живёт рядом с 40-этажным жилым комплексом, рассказала РИА Новости, что утром она услышала два взрыва, которые сопровождались звуком, похожим на жужжание мопеда.

Читать полностью
Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Настоящая причина задержания основателя соцсети Telegram Павла Дурова в Париже заключается в борьбе с оппозицией. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Читать полностью

Общество

Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.

Читать полностью
Возбуждено уголовное дело по факту организации казино внутри тюрьмы ИК-14

Возбуждено уголовное дело по факту организации казино внутри тюрьмы ИК-14

В Ростовской области было выявлено незаконное проведение азартных игр на территории колонии ИК-14. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении одного из заключенных, который выступал организатором казино.

Читать полностью

Новости