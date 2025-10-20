Крепость, которая пряталась лучше шпионов: лидар подсмотрел древний город под лесом Македонии
Высоко в горах Пинд, на высоте более 1100 метров, археологи обнаружили следы древней крепости, некогда защищавшей поселение на границе современных Гревены и Филиппеи. Исследование, проведённое в рамках международной программы Phili.P, стало первым шагом к восстановлению исторической карты региона и пониманию того, как развивалась жизнь в труднодоступных горных районах Македонии.
Первые результаты программы Phili. P
Работы проходили осенью 2025 года на склонах у деревни Филиппеи. Местность отличается густыми лесами и сложным рельефом, поэтому команда использовала самые современные методы исследования: лидарное сканирование, геофизическую разведку, детальные наземные осмотры и тестовые раскопки.
В результате удалось задокументировать укреплённый район площадью около 9 гектаров, состоящий из террас, окружённых мощными каменными стенами.
"Мы имеем дело с редким примером горной крепости, построенной с высоким инженерным мастерством. Её стены — свидетельство не только оборонительного назначения, но и социальной организации поселения", — отмечают участники программы Phili. P.
Ключевые находки
Оборонительные сооружения
Археологи выявили хорошо сохранившиеся участки стен, сложенных сухой кладкой без использования раствора. Ширина укреплений достигает 1,2-1,8 м, а высота — до 2,5 м. Архитектурный стиль типичен для регионального "койне" — распространённой строительной традиции горной Македонии, основанной на точной подгонке камней и устойчивых формах кладки.
Места захоронений
На плато у реки найдены погребения, что свидетельствует о длительном и организованном использовании территории. Это говорит о существовании здесь постоянного поселения, где жили и умирали поколения жителей.
Артефакты
Среди находок — керамика, фигурки, монеты, ткацкие грузики и даже следы металлургического производства. Большинство предметов датируются эллинистическим периодом, однако исследователи не исключают, что поселение могло существовать и раньше, а затем продолжало использоваться в римскую эпоху.
Участники и международное сотрудничество
В проекте Phili. P принимали участие 20 студентов, аспирантов и докторантов из университетов Греции, Бельгии, Германии и США. Такая международная команда позволила объединить разные школы археологического анализа — от полевых методов до цифрового картографирования.
Цели и перспективы исследований
В 2026 году запланировано продолжение программы:
-
люминесцентный анализ для датировки слоёв;
-
бурение для изучения геологических отложений;
-
дополнительные раскопы для уточнения планировки укреплённого поселения.
Главная цель проекта — создание комплексной картины исторической топографии региона и исследование социальных и политических структур древней Западной Македонии.
"Phili.P не просто изучает руины, — подчеркивают руководители проекта, — он помогает понять, как люди взаимодействовали с трудным горным ландшафтом и создавали устойчивые формы обитания".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать горные крепости только военными объектами.
Последствие: упускается понимание их роли как центров торговли и ремесла.
Альтернатива: рассматривать такие сооружения как комплексные поселения с социальной инфраструктурой.
-
Ошибка: ограничивать исследования поверхностными находками.
Последствие: невозможно проследить культурную преемственность.
Альтернатива: применять современные методы — лидар, георадар и 3D-картографирование.
-
Ошибка: игнорировать участие местных жителей.
Последствие: теряется связь науки с культурной памятью региона.
Альтернатива: вовлекать общины в проекты сохранения наследия.
Сравнение: методы археологических исследований
|Метод
|Преимущества
|Недостатки
|Лидарное сканирование
|позволяет видеть структуры под лесом
|высокая стоимость
|Геофизическая разведка
|помогает определить объекты без раскопок
|требует точной калибровки
|Тестовые раскопы
|дают прямые данные о слоях и находках
|ограничены по площади
|Люминесцентный анализ
|определяет возраст слоёв
|сложен в исполнении
А что если крепость использовалась повторно?
Археологи предполагают, что укреплённый холм мог неоднократно заселяться в разные эпохи. Такое повторное использование характерно для горных регионов — здесь стратегическое положение и природная защита делали старые укрепления удобными для новых поселенцев.
Возможен сценарий, при котором эллинистические строители лишь реконструировали более древние фортификационные линии, а позднее на этих террасах могли обосноваться византийские или даже османские посты.
Плюсы и минусы горных археологических объектов
|Плюсы
|Минусы
|Хорошая сохранность из-за удалённости
|Труднодоступность и ограниченная техника
|Возможность изучения естественной обороны
|Сложность транспортировки находок
|Богатый культурный слой
|Короткий сезон полевых работ из-за климата
Мифы и правда
-
Миф: горные крепости строили только ради защиты.
Правда: они также служили административными и торговыми центрами.
-
Миф: древние стены возводились рабами.
Правда: археологические данные указывают на участие местных общин.
-
Миф: в горах Македонии не было развитой металлургии.
Правда: находки шлаков и инструментов доказывают активное производство металлов.
FAQ
Как датировали крепость?
По сопоставлению артефактов и методом люминесцентного анализа осадков.
Можно ли посетить место раскопок?
Пока нет — территория находится под охраной, но планируется создание археологического маршрута.
Почему объект важен для истории Македонии?
Он помогает понять, как горные сообщества адаптировались к сложным условиям и развивали автономные структуры.
Кто финансирует проект Phili. P?
Программа реализуется при поддержке Министерства культуры Греции и международных исследовательских фондов.
Что будет с находками?
Часть экспонатов после реставрации планируют передать в музей Гревены.
Три интересных факта
-
Факт 1. Высота крепости — более 1150 м — делает её одной из самых высокорасположенных археологических площадок Греции.
-
Факт 2. Название программы Phili. P образовано от имени села Филиппеи и слова "Philoi" — "друзья" по-гречески.
-
Факт 3. С помощью лидара удалось обнаружить контуры стен, скрытые под густыми деревьями — без раскопок они оставались бы незамеченными.
