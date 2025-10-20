Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:24

Крепость, которая пряталась лучше шпионов: лидар подсмотрел древний город под лесом Македонии

Археологи обнаружили древнюю крепость в горах Пинд на Западе Македонии — Phili.P

Высоко в горах Пинд, на высоте более 1100 метров, археологи обнаружили следы древней крепости, некогда защищавшей поселение на границе современных Гревены и Филиппеи. Исследование, проведённое в рамках международной программы Phili.P, стало первым шагом к восстановлению исторической карты региона и пониманию того, как развивалась жизнь в труднодоступных горных районах Македонии.

Первые результаты программы Phili. P

Работы проходили осенью 2025 года на склонах у деревни Филиппеи. Местность отличается густыми лесами и сложным рельефом, поэтому команда использовала самые современные методы исследования: лидарное сканирование, геофизическую разведку, детальные наземные осмотры и тестовые раскопки.

В результате удалось задокументировать укреплённый район площадью около 9 гектаров, состоящий из террас, окружённых мощными каменными стенами.

"Мы имеем дело с редким примером горной крепости, построенной с высоким инженерным мастерством. Её стены — свидетельство не только оборонительного назначения, но и социальной организации поселения", — отмечают участники программы Phili. P.

Ключевые находки

Оборонительные сооружения

Археологи выявили хорошо сохранившиеся участки стен, сложенных сухой кладкой без использования раствора. Ширина укреплений достигает 1,2-1,8 м, а высота — до 2,5 м. Архитектурный стиль типичен для регионального "койне" — распространённой строительной традиции горной Македонии, основанной на точной подгонке камней и устойчивых формах кладки.

Места захоронений

На плато у реки найдены погребения, что свидетельствует о длительном и организованном использовании территории. Это говорит о существовании здесь постоянного поселения, где жили и умирали поколения жителей.

Артефакты

Среди находок — керамика, фигурки, монеты, ткацкие грузики и даже следы металлургического производства. Большинство предметов датируются эллинистическим периодом, однако исследователи не исключают, что поселение могло существовать и раньше, а затем продолжало использоваться в римскую эпоху.

Участники и международное сотрудничество

В проекте Phili. P принимали участие 20 студентов, аспирантов и докторантов из университетов Греции, Бельгии, Германии и США. Такая международная команда позволила объединить разные школы археологического анализа — от полевых методов до цифрового картографирования.

Цели и перспективы исследований

В 2026 году запланировано продолжение программы:

  • люминесцентный анализ для датировки слоёв;

  • бурение для изучения геологических отложений;

  • дополнительные раскопы для уточнения планировки укреплённого поселения.

Главная цель проекта — создание комплексной картины исторической топографии региона и исследование социальных и политических структур древней Западной Македонии.

"Phili.P не просто изучает руины, — подчеркивают руководители проекта, — он помогает понять, как люди взаимодействовали с трудным горным ландшафтом и создавали устойчивые формы обитания".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать горные крепости только военными объектами.
    Последствие: упускается понимание их роли как центров торговли и ремесла.
    Альтернатива: рассматривать такие сооружения как комплексные поселения с социальной инфраструктурой.

  • Ошибка: ограничивать исследования поверхностными находками.
    Последствие: невозможно проследить культурную преемственность.
    Альтернатива: применять современные методы — лидар, георадар и 3D-картографирование.

  • Ошибка: игнорировать участие местных жителей.
    Последствие: теряется связь науки с культурной памятью региона.
    Альтернатива: вовлекать общины в проекты сохранения наследия.

Сравнение: методы археологических исследований

Метод Преимущества Недостатки
Лидарное сканирование позволяет видеть структуры под лесом высокая стоимость
Геофизическая разведка помогает определить объекты без раскопок требует точной калибровки
Тестовые раскопы дают прямые данные о слоях и находках ограничены по площади
Люминесцентный анализ определяет возраст слоёв сложен в исполнении

А что если крепость использовалась повторно?

Археологи предполагают, что укреплённый холм мог неоднократно заселяться в разные эпохи. Такое повторное использование характерно для горных регионов — здесь стратегическое положение и природная защита делали старые укрепления удобными для новых поселенцев.

Возможен сценарий, при котором эллинистические строители лишь реконструировали более древние фортификационные линии, а позднее на этих террасах могли обосноваться византийские или даже османские посты.

Плюсы и минусы горных археологических объектов

Плюсы Минусы
Хорошая сохранность из-за удалённости Труднодоступность и ограниченная техника
Возможность изучения естественной обороны Сложность транспортировки находок
Богатый культурный слой Короткий сезон полевых работ из-за климата

Мифы и правда

  • Миф: горные крепости строили только ради защиты.
    Правда: они также служили административными и торговыми центрами.

  • Миф: древние стены возводились рабами.
    Правда: археологические данные указывают на участие местных общин.

  • Миф: в горах Македонии не было развитой металлургии.
    Правда: находки шлаков и инструментов доказывают активное производство металлов.

FAQ

Как датировали крепость?
По сопоставлению артефактов и методом люминесцентного анализа осадков.

Можно ли посетить место раскопок?
Пока нет — территория находится под охраной, но планируется создание археологического маршрута.

Почему объект важен для истории Македонии?
Он помогает понять, как горные сообщества адаптировались к сложным условиям и развивали автономные структуры.

Кто финансирует проект Phili. P?
Программа реализуется при поддержке Министерства культуры Греции и международных исследовательских фондов.

Что будет с находками?
Часть экспонатов после реставрации планируют передать в музей Гревены.

Три интересных факта

  • Факт 1. Высота крепости — более 1150 м — делает её одной из самых высокорасположенных археологических площадок Греции.

  • Факт 2. Название программы Phili. P образовано от имени села Филиппеи и слова "Philoi" — "друзья" по-гречески.

  • Факт 3. С помощью лидара удалось обнаружить контуры стен, скрытые под густыми деревьями — без раскопок они оставались бы незамеченными.

