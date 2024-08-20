Новые выплаты за брак и его длительность: Госдума обсуждает финансовую поддержку семей

В Государственной думе дорабатывают законопроект, который касается финансовой поддержки крепких семей. Как отметил председатель Комитета Госдумы по трудовой, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, планируется введение выплат для граждан за регистрацию брака или за его длительность. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Нилов подчеркнул, что целью является равенство в условиях денежной поддержки за "брачный стаж". Также он предложил инициировать выплату награды за безперебойный брак, который продолжается 20 лет и более. Кроме того, Нилов отметил, что законопроект также будет учитывать различные категории семей: многодетные, семьи с инвалидами или людьми пожилого возраста. Это позволит дифференцировать подход к финансовой поддержке и сосредоточиться на наиболее уязвимых группах. Предполагается, что такие меры смогут не только укрепить институт семьи, но и положительно влиять на демографическую ситуацию в стране.

По его словам, необходимо проработать детали механизма выплат для таких семей. Неясно, будет ли сумма поступать на счета обоих супругов или на единый общий счет, добавил Нилов. Политик заверил, что работа над законопроектом будет продолжена, и недостатки будут устранены к началу осенней сессии.

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