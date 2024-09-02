Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил представителям СМИ о том, что между Россией и Монголией не возникло никаких сложностей на фоне рекомендаций Международного уголовного суда (МУС) перед запланированным визитом Владимира Путина в Улан-Батор.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил журналистам о том, что у России нет никаких осложнений с Монголией, связанных с решением Международного уголовного суда, в преддверии поездки Владимира Путина в Улан-Батор.

Песков подчеркнул отсутствие каких-либо проблем в отношениях с Монголией. На вопрос о возможных сложностях с выполнением решений МУС в других странах, он отметил, что информация будет предоставляться по мере необходимости во время визитов.

Ранее, 30 августа, Песков уже высказывался о том, что в Кремле нет беспокойства по поводу присоединения Монголии к Римскому статуту, который признает юрисдикцию МУС, несмотря на предстоящий визит Путина. На вопрос о возможных волнениях в Кремле из-за этого шага Монголии, Песков ответил отрицательно.

Когда его спросили о возможных консультациях с монгольской стороной относительно ордера МУС, Песков указал, что все детали визита были тщательно проработаны.

Планируется, что 3 сентября Путин отправится в Монголию с официальным визитом, чтобы участвовать в праздновании 85-летия победы советских и монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе.

Фото: Wikimedia Commons/Российско-китайские переговоры , Администрация президента России , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )