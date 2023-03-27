Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке визита Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее информация о тайной поездке главы государства появилась в турецких СМИ. В ходе якобы планируемых переговоров планировалось обсуждение двусторонних отношений, а также посещение зоны, пострадавшей от землетрясений.
Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана слухи о предстоящем визите не подтверждала.
Напомним, в субботу, 25 марта, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Эрдоган поблагодарил путина за продление зерновой сделки. Также он призвал Москвы к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Власти ФРГ: начинается запуск платформы для восстановления Украины
Задача такой площадки - объединить всех желающих принять участие в реконструкции Украины
Песков: Запад не может повлиять на решение разместить ядерное оружие в Белоруссии
Путин все четко объяснил
Сибирь осталась без Меладзе: в городах региона его концерты отменены
Возврат билетов возможен
Суд рассмотрит дело актера Дмитрия Назарова о дискредитации ВС России 5 апреля
Культурный деятель совершил административное правонарушение