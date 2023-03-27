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  • Опубликована сегодня в 13:21

Песков опроверг информацию о готовящемся визите Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке визита Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее информация о тайной поездке главы государства появилась в турецких СМИ. В ходе якобы планируемых переговоров планировалось обсуждение двусторонних отношений, а также посещение зоны, пострадавшей от землетрясений.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана слухи о предстоящем визите не подтверждала.

Напомним, в субботу, 25 марта, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Эрдоган поблагодарил путина за продление зерновой сделки. Также он призвал Москвы к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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