Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке визита Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее информация о тайной поездке главы государства появилась в турецких СМИ. В ходе якобы планируемых переговоров планировалось обсуждение двусторонних отношений, а также посещение зоны, пострадавшей от землетрясений.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана слухи о предстоящем визите не подтверждала.

Напомним, в субботу, 25 марта, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Эрдоган поблагодарил путина за продление зерновой сделки. Также он призвал Москвы к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине.