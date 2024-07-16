Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока рано что-либо говорить о кандидатуре Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США, пока Трамп не одержал победу.
Песков отметил, что в Кремле не знакомы с Вэнсом лично, но слышали о его высказываниях, которые освещались в СМИ.
Он также подчеркнул, что значительная разница существует между кандидатом и действующим руководителем. Песков считает, что оценивать Вэнса как потенциального вице-президента преждевременно.
Напомним, что Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии после получения необходимого количества голосов делегатов на Национальном съезде.
Трамп объявил, что в случае победы на выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом. Вэнсу 39 лет, он значительно моложе Трампа (почти на 40 лет).
Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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