Летом кремы стареют за часы — как хранить кремы летом, чтобы они не превратились в химическую угрозу

Неправильное хранение кремов, особенно летом, может обернуться не просто потерей их эффективности, но и серьёзным вредом для здоровья. Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, какие средства особенно чувствительны к теплу и ультрафиолету.

Кремы с бензоил пероксидом — в зоне особого риска

"Первая группа риска — препараты с бензоил пероксидом, которые часто используются для лечения акне… Уже через несколько часов нахождения под прямыми солнечными лучами бензоил пероксид начинает разлагаться, образуя бензол, который может провоцировать развитие острых лейкозов, множественной миеломы и лимфомы Ходжкина", — предупредил химик.

Ретинол, витамин С и другие чувствительные компоненты

Ретинол и его производные — быстро теряют активность при нагреве и под светом, а продукты распада могут вызывать раздражение кожи.

Витамин С в чистой форме — нестабилен и при разрушении также способен вызывать нежелательные кожные реакции.



Что бывает с солнцезащитными средствами

Длительное пребывание на жаре нарушает структуру солнцезащитных кремов и снижает их эффективность. Особенно это касается минеральных фильтров с оксидом цинка и диоксидом титана.

Как понять, что крем испортился

Если средство изменило цвет, консистенцию или запах, использовать его нельзя. Летом особенно опасно оставлять косметику в машине, где температура может достигать 60-70 °C, что испортит даже самые устойчивые формулы.