"Барьер у всех нарушен": эксперт рассказала, как правильно выбрать крем для лица

Врач Забалуева: в хорошем креме для лица должно быть много липидов

При выборе крема для лица необходимо выбирать тот, где содержится много липидов, рассказала NewsInfo.Ru врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева.

В хорошем креме должно быть много липидов, потому что у нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс", — пояснила она.

Покупая уходовое средство, важно обращать внимание не на цену, а на состав, подчеркнула эксперт.

"Она (косметика — прим. ред.) может быть недорогая, но там состав хороший. И может быть дорогая, но там ничего нет, одни экстракты. А этого не хватит для нормального ухода", — отметила Забалуева.

Врач назвала мифом то, что высокая цена люксовой косметики обусловлена большими затратами на рекламу. По её словам, в стоимость могут закладываться дорогостоящие препараты, выдержки и концентраты. Чем их содержание в уходовом средстве больше, тем выше будет цена.

Забалуева посоветовала при выборе средств по уходе не слушать консультантов в магазинах, а посетить профессионального косметолога. Со специалистом можно подобрать уход индивидуально для своего типа кожи и протестировать средство прежде, чем покупать его в полноразмерной упаковке, пояснила она.

"Потому что в магазинах работают чистые продажники, любую баночку крема продадут. Но они же не работают с вашей кожей. Декоративная косметика — может быть. Но не уходовая", — подытожила она.

Фото: Freepik.