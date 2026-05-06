Уход за кожей летом начинается не с крема: вот какое средство решает все

Летом коже особенно необходимы фотозащита с высоким SPF и правильное увлажнение, отметила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. О том, чем дополнить имеющийся набор уходовых средств перед началом жаркого сезона, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Галлямова пояснила, что главным элементом летнего ухода должна стать защита от солнца. По словам специалиста, ориентироваться нужно на ультрафиолетовый индекс.

"Фотозащита не меньше пятидесяти, пятьдесят плюс. Ориентироваться надо на ультрафиолетовый индекс, если он больше трех, а он летом всегда будет больше трех,, тем более может быть и переменная облачность, обязательно SPF. Второе — увлажнение", — отметила Галлямова.

Она добавила, что летом особого внимания требует жирная кожа. В таком случае стоит выбирать уход и декоративную косметику, которые помогают впитывать кожный жир и уменьшают блеск лица.

Сухая кожа, по словам дерматолога, летом обычно страдает меньше, поскольку в теплый сезон повышаются увлажненность и выделение кожного жира. При сильном блеске лица специалист советует обратить внимание не только на крем с матирующим эффектом, но и на средства для очищения.

Галлямова подчеркнула, что для умывания летом лучше использовать пенку или гель, а не молочко.