Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Утренний уход SPF cream
Утренний уход SPF cream
© SPF cream
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:45

Уход за кожей летом начинается не с крема: вот какое средство решает все

Летом коже особенно необходимы фотозащита с высоким SPF и правильное увлажнение, отметила дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. О том, чем дополнить имеющийся набор уходовых средств перед началом жаркого сезона, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Галлямова пояснила, что главным элементом летнего ухода должна стать защита от солнца. По словам специалиста, ориентироваться нужно на ультрафиолетовый индекс.

"Фотозащита не меньше пятидесяти, пятьдесят плюс. Ориентироваться надо на ультрафиолетовый индекс, если он больше трех, а он летом всегда будет больше трех,, тем более может быть и переменная облачность, обязательно SPF. Второе — увлажнение", — отметила Галлямова.

Она добавила, что летом особого внимания требует жирная кожа. В таком случае стоит выбирать уход и декоративную косметику, которые помогают впитывать кожный жир и уменьшают блеск лица.

Сухая кожа, по словам дерматолога, летом обычно страдает меньше, поскольку в теплый сезон повышаются увлажненность и выделение кожного жира. При сильном блеске лица специалист советует обратить внимание не только на крем с матирующим эффектом, но и на средства для очищения.

Галлямова подчеркнула, что для умывания летом лучше использовать пенку или гель, а не молочко.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клещевой энцефалит: почему бесплатная прививка доступна не всем 30.04.2026 в 17:46

С приходом тепла и пробуждением природы активизируются опасные переносчики болезней, требующие особого внимания к мерам личной и государственной профилактики.

Читать полностью » Полис ДМС больше не гарантирует опытного врача: клиники тихо меняют правила игры 30.04.2026 в 16:38

Эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко объяснил NewsInfo, почему клиники выводят популярных врачей из ДМС.

Читать полностью » Модная обувь больше не требует жертв: летом главным хитом станет комфорт с дорогим видом 29.04.2026 в 15:12

Стилист Анна Скороходова рассказала NewsInfo, какая обувь нынешним летом будет сочетать в себе актуальность и удобство.

Читать полностью » Аппендицит может начаться из-за обычной еды: эти факторы запускают воспаление 29.04.2026 в 12:58

Травматолог Андрей Литвиненко рассказал NewsInfo, какие факторы могут спровоцировать аппендицит.

Читать полностью » Обычное мелирование закончилось ожогом: где мастер допустил опасный промах 28.04.2026 в 15:48

Косметолог Татьяна Егорова рассказала NewsInfo, как избежать проблем при окрашивании волос.

Читать полностью » Этикетка пугает сложными словами: почему продукт не стоит списывать сразу 27.04.2026 в 12:17

Диетолог Наталья Лазуренко в эфире Pravda.Ru объяснила, почему много информации на этикетке продукта не всегда говорит о его вреде.

Читать полностью » Дороже упаковка — выше риски: презервативы влияют на здоровье 26.04.2026 в 12:42

Рост стоимости привычных аптечных товаров заставляет потребителей менять подход к личной безопасности, что несет долгосрочные угрозы для организма.

Читать полностью » Тело без движения получает опасный сигнал: последствия могут оказаться куда серьезнее лишнего веса 24.04.2026 в 14:10

Вертебролог Сергей Десенко объяснил NewsInfo риски малоподвижного образа жизни.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Подводные камни ремонта: как не превратить квартиру в зону повышенной влажности
Наука
Грибные экстракты могут влиять на иммунитет: перед приемом есть условие, которое нельзя игнорировать
Наука
Тайны Третьего рейха: Курчатов раскрыл, почему у Гитлера не было атомной бомбы.
Садоводство
Думал, капуста "бесплодна": пока не сделал одну вещь при посадке, и теперь собираю гигантов
Советы и рекомендации
Молния ищет самый короткий путь: где укрыться во время грозы, чтобы остаться невредимым
Недвижимость
Выбросьте стиральный порошок: неочевидная правда о чистке рулонных штор, которую вы не знали
Экономика
Сокращение грантов меняет правила для малого бизнеса: последствия почувствуют обычные граждане
Наука
Иностранные выпускники могут стать кадровым резервом России: стране нужен не только поток дипломов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet