Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ипотека
ипотека
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:17

Кредиты брали охотно, платить стало сложно: ипотечные долги на первичке выходят из-под контроля

Просрочка по ипотеке на новостройки выросла почти вдвое с начала 2025 года — Долговой Консультант

С начала года на ипотечном рынке новостроек наметилась тревожная тенденция: объем неплатежей по кредитам на покупку строящегося жилья резко вырос, почти удвоившись за несколько месяцев. Речь идет уже не о точечных сложностях отдельных заемщиков, а о системном росте проблемной задолженности. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на анализ коллекторского агентства "Долговой Консультант", основанный на данных Банка России.

Резкий рост проблемной задолженности

По оценкам аналитиков, с начала 2025 года объем неплатежей по ипотеке на первичном рынке увеличился на 8,2 млрд рублей, или почти на 88%. К началу ноября на счетах банков скопилось свыше 17,55 млрд рублей проблемной задолженности по таким кредитам.

Для сравнения, за весь 2024 год прирост просроченных ипотечных долгов составил около 3,72 млрд рублей, что соответствовало росту на 66%. Таким образом, всего за десять месяцев текущего года увеличение оказалось примерно в два с половиной раза выше, чем за весь предыдущий год, что указывает на резкое ухудшение платежной дисциплины заемщиков.

Первичный рынок под особым давлением

Наиболее заметно негативная динамика проявляется именно в сегменте строящегося жилья. В начале 2025 года доля неплатежей по такой ипотеке составляла около 0,20%, тогда как на 1 января 2024 года она находилась на уровне 0,11%. К осени 2025 года показатель превысил 0,41%, фактически увеличившись в несколько раз за неполные два года.

Эксперты объясняют часть этого роста тем, что в начале года портфель ипотечных кредитов на первичном рынке сокращался. На этом фоне даже умеренный рост абсолютной суммы просрочки приводил к заметному увеличению ее доли. Однако ситуация изменилась осенью.

Возобновление выдачи и новые риски

С сентября 2025 года банки вновь активизировали выдачу ипотечных кредитов на новостройки. Всего за два месяца портфель займов в этом сегменте вырос примерно на 2%. Тем не менее рост просроченной задолженности не замедлился, а, напротив, продолжил ускоряться, что усиливает обеспокоенность участников рынка.

Дополнительным фактором риска аналитики называют неопределенность вокруг льготной семейной ипотеки. В настоящее время обсуждаются меры по возможному двукратному повышению ставок по этой программе весной 2026 года. На этом фоне застройщики и банки активно подталкивают клиентов к оформлению кредитов, подчеркивая временный характер ставки в 6%.

Эффект ажиотажа и параллели с прошлым

Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, во многом напоминает конец 2023 — начало 2024 года. Тогда массовое стремление успеть оформить субсидируемую ипотеку перед ее отменой в июле 2024-го привело к формированию своеобразного "пузыря". В последующие месяцы именно это стало одной из причин двукратного роста просроченных платежей.

Аналитики предупреждают, что повторение подобного сценария на фоне ужесточения условий кредитования может привести к дальнейшему ухудшению качества ипотечных портфелей банков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодние обещания чаще срываются из-за переоценки сил — психологи вчера в 17:58
Новогодний самообман включён: как грандиозные планы разваливаются уже в январе

Почему большинство новогодних обещаний быстро рушатся и как реальные изменения в привычках важнее громких планов, чем думают многие.

Читать полностью » Шапша предложил создать молодёжные центры карьеры в каждом регионе вчера в 15:58
Карьеру хотят строить ещё со школы: в России предлагают создать молодёжные центры карьеры

Молодёжные центры карьеры обещают изменить систему трудоустройства в России, предоставляя уникальную поддержку с юных лет. Узнайте все детали.

Читать полностью » Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы вчера в 14:32
Продали — и передумали: пожилую москвичку пытаются лишить купленной квартиры

Покупка квартиры обернулась для пенсионерки угрозой суда и потери жилья. Эксперты объясняют, почему такие истории становятся всё более частыми.

Читать полностью » Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС вчера в 14:01
Проклятие для уличных собак: решение суда по закону Астраханской области вызывает общественное возмущение

Суд подтвердил закон Астраханской области, регулирующий обращение с бездомными животными, включая эвтаназию больных собак и меры по отлову.

Читать полностью » В Госдуме предложили увеличить компенсацию за задержку зарплаты в пять раз — Госдума РФ вчера в 13:45
Задержка зарплаты становится "выгодной схемой": в Госдуме хотят увеличить компенсации

Госдума обсуждает увеличение компенсаций до 500% за задержку зарплаты, что может изменить правила игры для работников и работодателей. О чем речь?

Читать полностью » Россия с 2026 года увеличит прожиточный минимум для пенсионеров до 16 288 рублей – DEITA.RU вчера в 13:41
Скрытая цифра для пенсионеров: как рост прожиточного минимума откроет двери к новым социальным гарантиям

С января 2026 года в России повысится прожиточный минимум для пенсионеров. Новый показатель улучшит социальные доплаты и даст возможность пенсионерам увереннее планировать свой бюджет.

Читать полностью » Пенсионеры получат выплаты досрочно в январе 2026 года из-за новогодних каникул – Primamedia вчера в 13:41
Пенсии досрочно, индексация впереди: как пенсионеры получат деньги в январе 2026 года

В январе 2026 года россияне получат пенсии досрочно из-за новогодних каникул, а выплаты будут увеличены с учетом индексации.

Читать полностью » Жители Кургана четвертые сутки без водоснабжения в условиях сильных морозов – Осторожно, новости вчера в 13:03
Жители Кургана без воды при 30-градусном морозе: в чем причина затянувшегося отключения и когда ждать воду

В Кургане жители микрорайона Заозерный уже четыре дня остаются без воды в условиях 30-градусного мороза. Власти не могут назвать дату восстановления водоснабжения.

Читать полностью »

Новости
Общество
РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД
Экономика
Доля кредитов с плавающей ставкой в 2025 году выросла до 75% — Анатолий Попов
Общество
Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин
Боеприпас Куб уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском — Минобороны России
Ми-28НМ уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ — Минобороны России
Туризм
Район Рас-эль-Тин в Александрии соединяет восточную и западную гавани — Lonely Planet
Авто и мото
ПДД разрешают красный цвет задних фонарей, но техосмотр с ними не проходят — автоэксперты
Наука
На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet