Минстрой и ЦБ усилят контроль над банковским кредитованием застройщиков в России

Министерство строительства России совместно с Центральным банком рассматривает возможность ужесточения требований к банковским организациям, выдающим проектное финансирование застройщикам. Об этом сообщил заместитель министра строительства Никита Стасишин в кулуарах ВЭФ, как передает РИА Новости.



По словам Стасишина, необходимо уделить особое внимание нормам резервирования, касающимся кредитов на приобретение земельных участков.



"Требования ужесточаются не только в отношении ипотеки, но и мы совместно с Центральным банком разрабатываем более строгие подходы к оценке рисков в проектном финансировании", — уточнил он.



Ранее стало известно, что Минстрой совместно с ДОМ. РФ работает над пилотной программой по субсидированию кредитов для подрядчиков, где ставка будет составлять не более 1% годовых. В проекте участвуют ряд крупных банков.

Фото: freepik