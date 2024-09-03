Минстрой и ЦБ усилят контроль над банковским кредитованием застройщиков в России

Министерство строительства России совместно с Центральным банком рассматривает возможность ужесточения требований к банковским организациям, выдающим проектное финансирование застройщикам. Об этом сообщил заместитель министра строительства Никита Стасишин в кулуарах ВЭФ, как передает РИА Новости.
По словам Стасишина, необходимо уделить особое внимание нормам резервирования, касающимся кредитов на приобретение земельных участков.
"Требования ужесточаются не только в отношении ипотеки, но и мы совместно с Центральным банком разрабатываем более строгие подходы к оценке рисков в проектном финансировании", — уточнил он.
Ранее стало известно, что Минстрой совместно с ДОМ. РФ работает над пилотной программой по субсидированию кредитов для подрядчиков, где ставка будет составлять не более 1% годовых. В проекте участвуют ряд крупных банков.
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