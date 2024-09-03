Рост кредитования малого и среднего бизнеса в ВТБ на 40% в 2024 году: причины и перспективы

В первом полугодии 2024 года спрос малых и средних предприятий на кредитные ресурсы увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме член правления ВТБ Руслан Еременко.
По его словам, кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ с конца июля 2024 года увеличился на 14%, превысив 3,6 трлн рублей. Выдача кредитов возросла практически на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Еременко подчеркнул, что данный рост кредитования в первой половине 2024 года обусловлен активной коммерческой деятельностью и ожиданиями изменений в денежно-кредитной политике Банка России. По его словам, инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле, и это соотношение сохраняется на протяжении последних лет. В условиях экономических изменений бизнес продолжает находить новые возможности для роста, что требует расширения и модернизации производственных процессов. ВТБ имеет значительный опыт в работе с предпринимателями и разработал эффективные модели сотрудничества в различных экономических условиях, добавил он.
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