Кредиторы Украины могут оказаться в затруднительном положении из-за нехватки ресурсов у страны. Запад начинает осознавать, что украинский долговой кризис приведет к миллиардным убыткам. Как отмечает РИА Новости, эксперты полагают, что реструктуризация долгов лишь отсрочит неизбежный дефолт и не спасет Украину от банкротства.
Киев достиг соглашения с кредиторами о пересмотре части внешнего коммерческого долга, что позволит сэкономить примерно $22, 75 миллиарда до 2033 года. Тем не менее, аналитики уверены, что этой меры недостаточно для предотвращения полного прекращения выплат.
По мнению специалистов, Украина сталкивается с серьезными финансовыми проблемами: внутренний долг достигает почти $43 миллиарда, а валютные резервы составляют менее $40 миллиардов. Ухудшает ситуацию невозможность привлекать новые кредиты на финансовых рынках.
Некоторые эксперты предупреждают, что реструктуризация может оказаться лишь временной мерой, и Киев может быть вынужден передать крупные активы кредиторам. На Западе начинает приходить понимание, что финансовые потери из-за долгового кризиса могут быть колоссальными, а возврат средств со стороны Киева кажется маловероятным.
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