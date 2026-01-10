Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:12

Кредитный рейтинг уже не пропуск: банки отказывают даже тем, кого раньше одобряли автоматически

Доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83% — директор НБКИ Алексей Волков

Даже заемщики с "идеальной" кредитной репутацией все чаще сталкиваются с отказами — банки заметно ужесточили подход к выдаче займов. Об этом сообщает ТАСС. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средняя доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83% к концу 2025 года. При этом даже среди клиентов с высоким персональным кредитным рейтингом уровень отказов превышает 50%, что для этой категории выглядит нетипично высоким.

Почему банки массово отказывают по заявкам

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в интервью ТАСС отметил, что банки снижают аппетит к риску на фоне меняющейся ситуации на рынке. При высокой стоимости кредитов и ужесточении денежно-кредитной политики заемщики чаще отказываются брать кредит, а сам поток заявителей становится менее качественным. Это влияет на решения банков: выдачи становятся более выборочными, а вероятность отказа растет даже при формально приемлемых параметрах.

"В последнее время мы наблюдаем общее охлаждение спроса на кредиты со стороны граждан — многие заемщики отказываются от кредитов по высоким ставкам, а также ухудшение качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, заставляет банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу кредитов", — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Таким образом, рост отказов — это не только реакция на риски конкретных клиентов, но и следствие общей осторожности банков, которые предпочитают ограничивать выдачу, а не наращивать портфели в условиях неопределенности.

Высокий рейтинг — преимущество, но не гарантия

В то же время Волков подчеркнул, что среди заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности банки продолжают конкурировать активнее. Речь идет о гражданах с персональным кредитным рейтингом более 750 баллов по шкале НБКИ, где максимальное значение составляет 1000. Однако даже эта группа не защищена от строгой фильтрации: по их заявкам доля отказов сейчас составляет "чуть более 50%", тогда как общий показатель достигает 83%.

"Вместе с тем, банки усиливают конкуренцию в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности — по шкале ПКР более 750 из 1000 возможных баллов. Так, по кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%", — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Этот разрыв показывает, что банки по-прежнему готовы работать с наиболее надежными клиентами, но делают это с гораздо большей осторожностью. Высокий рейтинг остается конкурентным преимуществом, однако больше не означает автоматического одобрения даже при стандартной кредитной нагрузке.

