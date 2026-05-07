Деньги
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:43

Банк развернет клиента без лишних объяснений: кредитная карта под запретом из-за этих факторов

Банк может отказать клиенту в выдаче кредитной карты из-за плохой кредитной истории, отсутствия легальных доходов, работы или банкротства физлица, пояснил директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. Почему банки ужесточают правила выдачи кредитных карт, эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что за последние два года многие клиенты банков столкнулись с сокращением лимитов по картам с грейс-периодом, отказами при обращении за новой кредиткой, а также с повышением ставок.

Солодков отметил, что выдача кредитной карты остается правом банка. По его словам, финансовая организация оценивает надежность клиента и может отказать, если видит высокие риски невозврата.

"Если у человека плохая кредитная история, если отсутствуют легальные доходы, нет места работы", — пояснил Солодков.

Плохая кредитная история, уточнил эксперт, может означать невозвращенный ранее кредит. Также риском для банка становится банкротство человека как физлица.

Солодков подчеркнул, что банк не обязан одобрять продукт конкретному заемщику. Для кредитной организации важны не только потенциальные проценты, но и риск того, что долг не будет возвращен. Отвечая на вопрос о развитии сферы кредитных карт специалист предположил, что мы движемся в сторону все большей оплаты наличными.

"Учитывая те тренды, которые происходят, мы возможно окажемся в расчетах наличными. Мне вчера надо было сделать простых денежные переводы и два раза мой счет банковский блокировался", — рассказал эксперт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

