Эксперт рекомендует рассмотреть покупку подержанного автомобиля, взятого в кредит первым владельцем

В связи с повышением процентных ставок по кредитам и ожидаемым ростом цен на автомобили из-за увеличения утилизационного сбора, появилась возможность приобрести подержанные автомобили, которые были куплены первым владельцем в кредит на более выгодных условиях.
Об этом рассказал Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулём". Зиновьев отметил, что можно рассмотреть вариант покупки не нового автомобиля, а годовалой машины с небольшим пробегом, за которую ещё не выплачен кредит. При этом кредит был взят по старым ставкам.
По его словам, сейчас на вторичном рынке есть большой выбор таких автомобилей. Кроме того, Зиновьев считает, что китайские автопроизводители и дилеры имеют достаточно ресурсов, чтобы предоставить скидки на свои автомобили в случае резкого падения спроса.
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