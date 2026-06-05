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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:41

Самозапрет на кредит иногда не спасает: вот что помогает мошенникам

Запрет на дистанционное кредитование стал эффективным инструментом борьбы с аферистами, однако владельцам счетов стоит придерживаться дополнительных правил цифровой гигиены, отметил заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин. В беседе с NewsInfo он рассказал, как обезопасить свои активы от преступных посягательств.

Ранее сообщалось, что почти тридцать миллионов россиян уже оформили самозапрет на оформление кредитов. При этом оформлять сим-карты себе запретили уже более 1,8 миллиона граждан. Об этом рассказал руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Он отметил, что в данный момент инструменты самозащиты от онлайн-преступников максимально востребованы у граждан.

По словам эксперта, основная опасность кроется в инициативных звонках со стороны неизвестных лиц.

"Запреты на кредитование достаточно действенны для того, чтобы обезопасить себя от возможности оформить кредит с использованием дистанционных сервисов. Хотелось бы посоветовать не делиться копиями паспортов, нигде их не стараться не оставлять, не отвечать согласием на продолжение разговоров по телефону с предложением различного рода займов, кредитов. Если идет входящий звонок, часто может быть, что это сомнительного рода предложение", — предостерег эксперт.

Специалист рекомендует прерывать сомнительный диалог и всегда проверять информацию самостоятельно. Эксперты подчеркивают, что мошенники часто вынуждают жертву перезванивать на подставные номера, чтобы усыпить бдительность. Если финансовая услуга действительно нужна, следует набирать номер, указанный на официальном сайте банка или обратной стороне карты.

"Если гражданину нужен кредит, он сам обратится в кредитную организацию. Или самостоятельно перезвонит в банк по известному номеру телефона, достоверно банковскому, кредит оформит, но не с входящего звонка. Элементарные меры цифровой гигиены позволяют себя обезопасить или снизить вероятность дистанционного оформления кредита на человека с использованием его персональных данных", — отметил Андрюшкин.

Необходимо помнить, что передача конфиденциальных данных в тоновом режиме или через СМС-сообщения — это прямой путь к потере средств. Нередко аферисты выманивают коды из СМС, представляясь сотрудниками провайдеров или иных служб. Специалисты предупреждают, что даже при выполнении операций между собственными счетами важно проявлять внимательность, так как банки начали блокировать карты в целях контроля подозрительной активности. Также наблюдается рост использования психологического давления для получения доступа к аккаунтам Госуслуг.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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