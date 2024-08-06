Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 1:24

Глава Пентагона заявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Остин: Америка готова отреагировать на угрозы своим интересам на Ближнем Востоке

Пентагон готов начать разворачивать новые силы на Ближнем Востоке, сообщил глава американского ведомства Ллойд Остин.

По его словам, это нужно для того, чтобы "снизить температуру" и ответить на все угрозы национальной безопасности США.

"Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — цитирует главу Пентагона сайт госдепа США.

Ллойд Остин выступил на пресс-конференции с австралийскими коллегами. Там он напомнил, что ведомство делает необходимые шаги для "снижения температуры в регионе" и ослабления эскалации со стороны Ирана.

Фото: defenseimagery. mil/MC1 Chad J. McNeeley.

Мир

Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси представил вторую работу с изображением животных за сутки в Лондоне

Бэнкси продемонстрировал в Лондоне уже вторую работу с изображением животных всего за сутки.

Читать полностью
Мировые рынки ощутили падение на фоне опасений рецессии в США

Мировые рынки ощутили падение на фоне опасений рецессии в США

Неделя началась с неутешительных новостей для мировых финансовых рынков, ознаменованных так называемым "черным понедельником". Падение затронуло практически все фондовые биржи мира, включая российскую, и связано с опасениями рецессионных процессов в США.

Читать полностью

Общество

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала

Паулина Андреева не будет играть в третьем сезоне сериала "Метод", её заменит Савранская

К главной роли в новом сезоне "Метода" вернется Константин Хабенский, а вот Паулины Андреевой больше не будет.

Читать полностью
Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика

Суд в Санкт-Петербурге признал законным увольнение учителя за психологическое давление на ученика

Суд в Санкт-Петербурге признал увольнение учителя законным из-за психологического давления на ученика. Это уникальное дело стало первым в судебной практике, когда рассмотрели вопрос о дисциплинарном взыскании к преподавателю за его жестокиe методы работы.

Читать полностью

Новости