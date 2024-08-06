Глава Пентагона заявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Пентагон готов начать разворачивать новые силы на Ближнем Востоке, сообщил глава американского ведомства Ллойд Остин.
По его словам, это нужно для того, чтобы "снизить температуру" и ответить на все угрозы национальной безопасности США.
"Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — цитирует главу Пентагона сайт госдепа США.
Ллойд Остин выступил на пресс-конференции с австралийскими коллегами. Там он напомнил, что ведомство делает необходимые шаги для "снижения температуры в регионе" и ослабления эскалации со стороны Ирана.
Фото: defenseimagery. mil/MC1 Chad J. McNeeley.
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