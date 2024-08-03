Йога полезна для женщин во время беременности и после родов

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала NewsInfo.Ru о пользе йоги для беременных.



Йога — это очень древние, хорошо изученные практики, которые не приводят практически ни к каким побочным эффектам и осложнениям.

"Основная часть йоги — это дыхание, растяжка, гармонизация внутреннего

душевного состояния. Для беременных это полезно. Но так как женщина не всегда знает, как ее беременность отреагирует на те или иные физические упражнения и движения, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим доктором,

который ведет беременность", — считает эксперт.

Она добавила, что некоторым женщинам категорически нельзя делать никакие физические упражнения, потому что есть риск прерывания беременности, либо какие-то другие нюансы.



Любовь Еврофеева также рассказала, что заниматься йогой можно с любого триместра, если нет противопоказаний, так как для организма, который

находится в состоянии беременности, очень важно быть в хорошем тонусе, чтобы мышцы

были крепкими, подтянутыми, не расслабленными.

"Это все пригодится в родах, потому что роды — это довольно тяжелая физическая нагрузка, это труд", — заявила она.

После родов тоже можно постепенно приступать к тренировкам, но не без консультации врача, поскольку во время родов могут быть различные оперативные вмешательства.

"После родов нужно укреплять мышцы спины, потому что ребенок будет набирать вес, его придется брать на руки, кормить, держать у груди, пеленать, поднимать. Это все требует того, чтобы женский организм был к этому готов. Я не против физических упражнений, особенно того, что касается укрепления скелетной мускулатуры", — добавила Ерофеева.

По словам эксперта, даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой, если у женщины в анамнезе не было прерывания беременности, самопроизвольных выкидышей.

"Природа таким образом создала женщину, что на ранних сроках беременности все происходит скрытно внутри организма, и ничто не должно повредить грядущей беременности", — заключила она.

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