Упражнение "уголок" поможет сделать ваш пресс более рельефным

Чтобы разнообразить тренировки, фитнес-инструктор Роман Филиппенко советует включить в программу упражнение "уголок". Оно поможет накачать мышцы пресса.
Упражнение направлено на развитие статической силы мышц живота и подходит для среднего уровня подготовки и выше. Это одно из наиболее эффективных статических упражнений для тренировки мышц пресса.
"Чтобы выполнить "уголок" на полу, сядьте, ноги вытяните перед собой, спина прямая. Поднимите ноги вверх на 30-40 градусов, удерживайте их прямыми. Корпус немного отклоните назад. Руки вытяните вдоль корпуса или перед собой. Угол между корпусом и бёдрами примерно равен 90 градусам", — цитирует тренера "Чемпионат".
После этого нужно найти баланс и удерживать положение полминуты. Спину и ноги нужно держать прямо. Затем ноги нужно опустить плавно на пол.
Это упражнение можно делать на турнике и с опорой на предплечья.
Фото: flickr. com/Tyler Read (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.