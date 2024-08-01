Упражнение "уголок" поможет сделать ваш пресс более рельефным

Чтобы разнообразить тренировки, фитнес-инструктор Роман Филиппенко советует включить в программу упражнение "уголок". Оно поможет накачать мышцы пресса.

Упражнение направлено на развитие статической силы мышц живота и подходит для среднего уровня подготовки и выше. Это одно из наиболее эффективных статических упражнений для тренировки мышц пресса.

"Чтобы выполнить "уголок" на полу, сядьте, ноги вытяните перед собой, спина прямая. Поднимите ноги вверх на 30-40 градусов, удерживайте их прямыми. Корпус немного отклоните назад. Руки вытяните вдоль корпуса или перед собой. Угол между корпусом и бёдрами примерно равен 90 градусам", — цитирует тренера "Чемпионат".

После этого нужно найти баланс и удерживать положение полминуты. Спину и ноги нужно держать прямо. Затем ноги нужно опустить плавно на пол.



Это упражнение можно делать на турнике и с опорой на предплечья.

Фото: flickr. com/Tyler Read (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).