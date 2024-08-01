Экс-капитан "Спартака" Джикия может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия может продолжить свою карьеру в Самаре.
Ему предложили подписать контракт с "Крыльями Советов".
Футболист пока не торопится принимать решение с переходом в новый футбольный клуб. Он рассматривает все варианты продолжения профессиональной карьеры, выбирая лучшую из команд, пишет "Чемпионат".
Ранее, 18 мая, "Спартак" не продлил соглашение с 30-летним игроком. Георгий Джикия вышел на поле за красно‑белых в 215 матчах, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.
Кстати, рыночная стоимость Джикии составляет € 3,5 миллиона.
Фото: unsplash.com/photos/marioklassen (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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