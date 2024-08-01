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Джикия может подписать контракт с
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  • Опубликована сегодня в 17:26

Экс-капитан "Спартака" Джикия может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Джикия может подписать контракт с "Крыльями Советов"

Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия может продолжить свою карьеру в Самаре.

Ему предложили подписать контракт с "Крыльями Советов".

Футболист пока не торопится принимать решение с переходом в новый футбольный клуб. Он рассматривает все варианты продолжения профессиональной карьеры, выбирая лучшую из команд, пишет "Чемпионат".

Ранее, 18 мая, "Спартак" не продлил соглашение с 30-летним игроком. Георгий Джикия вышел на поле за красно‑белых в 215 матчах, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Кстати, рыночная стоимость Джикии составляет € 3,5 миллиона.

Фото: unsplash.com/photos/marioklassen (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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