Экс-капитан "Спартака" Джикия может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия может продолжить свою карьеру в Самаре.



Ему предложили подписать контракт с "Крыльями Советов".



Футболист пока не торопится принимать решение с переходом в новый футбольный клуб. Он рассматривает все варианты продолжения профессиональной карьеры, выбирая лучшую из команд, пишет "Чемпионат".



Ранее, 18 мая, "Спартак" не продлил соглашение с 30-летним игроком. Георгий Джикия вышел на поле за красно‑белых в 215 матчах, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.



Кстати, рыночная стоимость Джикии составляет € 3,5 миллиона.

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