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Россиянка Близнюк поедет на Олимпиаду в составе сборной КНР
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  • Опубликована сегодня в 13:06

Россиянка Близнюк поедет на Олимпиаду в составе сборной КНР

Тренер по художественной гимнастике из России 30-летняя Анастасия Близнюк поедет на Олимпийские игры в Париж с китайской сборной.

Ее включили в состав спортивной делегации КНР на Олимпийские игры в Париже, сообщает ТАСС.

В команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек.

Тренер Близнюк с 2022 года тренирует китайских гимнасток в групповых упражнениях. В 2023 они впервые завоевали золотые медали.

Сама Анастасия становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на ОИ 2012 и 2016 годов. В Токио она взяла серебро.

Фото:mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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