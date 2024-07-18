Тренер по художественной гимнастике из России 30-летняя Анастасия Близнюк поедет на Олимпийские игры в Париж с китайской сборной.



Ее включили в состав спортивной делегации КНР на Олимпийские игры в Париже, сообщает ТАСС.



В команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек.



Тренер Близнюк с 2022 года тренирует китайских гимнасток в групповых упражнениях. В 2023 они впервые завоевали золотые медали.



Сама Анастасия становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на ОИ 2012 и 2016 годов. В Токио она взяла серебро.



Фото:mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license).