Тренер по художественной гимнастике из России 30-летняя Анастасия Близнюк поедет на Олимпийские игры в Париж с китайской сборной.
Ее включили в состав спортивной делегации КНР на Олимпийские игры в Париже, сообщает ТАСС.
В команду Китая по художественной гимнастике вошли 13 человек.
Тренер Близнюк с 2022 года тренирует китайских гимнасток в групповых упражнениях. В 2023 они впервые завоевали золотые медали.
Сама Анастасия становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на ОИ 2012 и 2016 годов. В Токио она взяла серебро.
Фото:mos.ru/mos.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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