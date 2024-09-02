Доход от краткосрочной аренды: сколько можно заработать на посуточной аренде в Москве

Согласно информации от ЦИАН, стартовые расценки на посуточную аренду однокомнатной квартиры в Москве составляют примерно 2,5 тыс. рублей, а для двухкомнатной — около 3,5 тыс. рублей.
Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость аренды квартир посуточно в Москве составляет примерно 2,5 тысячи рублей за однокомнатные и около 3,5 тысячи рублей за двухкомнатные. На практике же арендные ставки часто превышают базовые из-за повышения цен в выходные, праздничные дни и в летний период, сообщил Алексей Попов, руководитель "ЦИАН.Аналитики".
"Прибыльность такого бизнеса зависит от множества факторов, включая расположение квартиры, качество рекламы и стратегию ценообразования. Совокупность этих аспектов может как значительно увеличить доход (в 2-3 раза по сравнению с долгосрочной арендой), так и привести к убыткам", — пояснил он.
По словам Юрия Кузнецова, основателя сервиса "Суточно.ру", посуточная аренда в Москве приносит в полтора раза больше прибыли, чем аренда на длительный срок. Средняя цена аренды однушки сейчас составляет 42 тысячи рублей в месяц, а краткосрочная аренда — 3,8 тысячи рублей в сутки. Юрий Кузнецов добавил, что при 70% заполненности арендодатель может зарабатывать минимум 70-80 тысяч рублей в месяц. срок окупаемости квартиры сокращается, и однушка может окупиться за 12-15 лет, что быстрее на 3-4 года по сравнению с долгосрочной арендой.
Чтобы минимизировать затраты, стоит использовать современные технологии, например, устанавливать кодовые замки и камеры. Ключевым критерием выбора квартиры для аренды являются цена, состояние и наличие поблизости популярных мест, что увеличивает шансы на сдачу жилья.
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