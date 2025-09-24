Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка укладывает волосы
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:03

Красота душит волосы невидимой плёнкой: стайлинг оборачивается зудом, выпадением и проблемами кожи головы

Парикмахер Мария Бурланкова предупредила о риске выпадения волос при чрезмерном использовании стайлинга

Средства для стайлинга давно стали частью повседневного ухода за волосами: они помогают создать стойкую укладку, добавить объёма и блеска. Но за красивым внешним эффектом могут скрываться серьёзные проблемы. Как отметила парикмахер Мария Бурланкова, чрезмерное увлечение стайлингом мешает воздухообмену кожи головы, блокирует фолликулы и способно привести к выпадению волос.

"Избыток косметических составов для стайлинга приводит к зуду и раздражению кожи головы, появлению перхоти", — сказала парикмахер Мария Бурланкова.

Эксперт подчеркнула: чтобы избежать проблем, важно использовать средства по инструкции и тщательно их смывать. Одного промывания шампунем недостаточно — остатки фиксирующих составов удаляются только после 2-3 процедур. Кроме того, перед применением нового продукта полезно проконсультироваться с профессионалом.

Последствия чрезмерного использования стайлинга

Проблема Причина Чем это опасно
Зуд и раздражение Накопление косметических остатков Нарушение барьерной функции кожи
Перхоть Сухость и закупорка пор Усиление шелушения и дискомфорта
Выпадение волос Блокировка фолликулов Ослабление корней и потеря объёма
Тусклость волос Плёнка от средств Локоны выглядят безжизненно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить большое количество лака или геля ежедневно.
    Последствие: кожа перестаёт "дышать", появляется зуд.
    Альтернатива: использовать лёгкие спреи и муссы, а укладки делать не каждый день.

  • Ошибка: смывать укладку только один раз.
    Последствие: остатки стайлинга остаются на коже головы.
    Альтернатива: промывать волосы 2-3 раза мягким шампунем.

  • Ошибка: подбирать средства без учёта типа волос.
    Последствие: повышенная сухость или жирность кожи головы.
    Альтернатива: консультироваться с парикмахером или трихологом.

Плюсы и минусы стайлинга

Плюсы Минусы
Красивые, стойкие укладки Риск выпадения волос при злоупотреблении
Возможность экспериментировать с образом Закупорка фолликулов
Быстрый результат Появление перхоти и раздражения
Широкий выбор текстур и средств Необходимость частого мытья

Мифы и правда

  • Миф: дорогие средства полностью безопасны.
    Правда: при избыточном использовании вред возможен даже от профессиональной косметики.

  • Миф: укладку можно смыть обычной водой.
    Правда: для удаления остатков требуется шампунь, иногда несколько промываний.

  • Миф: выпадение волос связано только с наследственностью.
    Правда: неправильный уход и избыток косметики тоже могут вызвать потерю волос.

Три интересных факта

  1. Волосяные фолликулы производят волосы быстрее, чем растут многие ткани организма.

  2. Силиконовые компоненты в стайлинге образуют плёнку, которая способна накапливаться месяцами.

  3. Сухой шампунь, при слишком частом использовании, тоже блокирует поры и ослабляет корни.

