Красота душит волосы невидимой плёнкой: стайлинг оборачивается зудом, выпадением и проблемами кожи головы
Средства для стайлинга давно стали частью повседневного ухода за волосами: они помогают создать стойкую укладку, добавить объёма и блеска. Но за красивым внешним эффектом могут скрываться серьёзные проблемы. Как отметила парикмахер Мария Бурланкова, чрезмерное увлечение стайлингом мешает воздухообмену кожи головы, блокирует фолликулы и способно привести к выпадению волос.
"Избыток косметических составов для стайлинга приводит к зуду и раздражению кожи головы, появлению перхоти", — сказала парикмахер Мария Бурланкова.
Эксперт подчеркнула: чтобы избежать проблем, важно использовать средства по инструкции и тщательно их смывать. Одного промывания шампунем недостаточно — остатки фиксирующих составов удаляются только после 2-3 процедур. Кроме того, перед применением нового продукта полезно проконсультироваться с профессионалом.
Последствия чрезмерного использования стайлинга
|Проблема
|Причина
|Чем это опасно
|Зуд и раздражение
|Накопление косметических остатков
|Нарушение барьерной функции кожи
|Перхоть
|Сухость и закупорка пор
|Усиление шелушения и дискомфорта
|Выпадение волос
|Блокировка фолликулов
|Ослабление корней и потеря объёма
|Тусклость волос
|Плёнка от средств
|Локоны выглядят безжизненно
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: наносить большое количество лака или геля ежедневно.
Последствие: кожа перестаёт "дышать", появляется зуд.
Альтернатива: использовать лёгкие спреи и муссы, а укладки делать не каждый день.
-
Ошибка: смывать укладку только один раз.
Последствие: остатки стайлинга остаются на коже головы.
Альтернатива: промывать волосы 2-3 раза мягким шампунем.
-
Ошибка: подбирать средства без учёта типа волос.
Последствие: повышенная сухость или жирность кожи головы.
Альтернатива: консультироваться с парикмахером или трихологом.
Плюсы и минусы стайлинга
|Плюсы
|Минусы
|Красивые, стойкие укладки
|Риск выпадения волос при злоупотреблении
|Возможность экспериментировать с образом
|Закупорка фолликулов
|Быстрый результат
|Появление перхоти и раздражения
|Широкий выбор текстур и средств
|Необходимость частого мытья
Мифы и правда
-
Миф: дорогие средства полностью безопасны.
Правда: при избыточном использовании вред возможен даже от профессиональной косметики.
-
Миф: укладку можно смыть обычной водой.
Правда: для удаления остатков требуется шампунь, иногда несколько промываний.
-
Миф: выпадение волос связано только с наследственностью.
Правда: неправильный уход и избыток косметики тоже могут вызвать потерю волос.
Три интересных факта
-
Волосяные фолликулы производят волосы быстрее, чем растут многие ткани организма.
-
Силиконовые компоненты в стайлинге образуют плёнку, которая способна накапливаться месяцами.
-
Сухой шампунь, при слишком частом использовании, тоже блокирует поры и ослабляет корни.
