Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Настурция
Настурция
© Own work by Balajijagadesh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:54

Красота, которая естся: настурция с перцем, лаванда с лимоном — и никаких калорий

Настурция, календула и фиалки превращают обычные блюда в кулинарные шедевры — Мария Соколова

Цветы на тарелке — это не только красиво, но и вкусно. Те самые растения, что мы привыкли видеть в букетах или на клумбах, могут стать яркими ингредиентами салатов, десертов и даже напитков. Съедобные цветы не только украшают блюда, но и приносят пользу здоровью.

Волшебство съедобных цветов

Современные шефы все чаще обращаются к цветам как к элементу вкуса и аромата. Настурция, календула, фиалки, лаванда, розы — все они способны придать еде новые оттенки вкуса. Главное — правильно выбрать растение и знать, как его использовать.

"Добавьте настурцию в салат — и он заиграет новыми красками", — отметила флорист и садовод Мария Соколова.

Настурция обладает приятным перечным вкусом и богата витамином C. Фиалки с их легким ароматом можно засахарить и использовать для украшения пирожных или напитков. А календула способна заменить дорогой шафран, придавая блюдам золотистый цвет.

Сравнение: какие цветы и как использовать

Цветок Вкус и аромат Где использовать Полезные свойства
Настурция Перечный, свежий Салаты, холодные закуски Богата витамином C
Фиалка Цветочный, сладкий Десерты, напитки Антиоксиданты
Календула Легко горьковатый, травяной Супы, ризотто Противовоспалительное действие
Роза Нежный, сладкий Варенье, сиропы, маринады Успокаивающий эффект
Лаванда Медовый, насыщенный Выпечка, лимонад Снижает стресс
Бораго (огуречная трава) Освежающий, огуречный Супы, окрошка Богато минералами

Советы шаг за шагом: как готовить с цветами

  1. Проверяйте безопасность. Не все цветы съедобны — избегайте декоративных сортов, обработанных химикатами.

  2. Собирайте утром. В это время лепестки насыщены влагой и ароматом.

  3. Храните правильно. Заверните цветы во влажную салфетку и поместите в контейнер в холодильник.

  4. Используйте сразу. Свежее растение придает блюду аромат и цвет, которые быстро теряются при хранении.

  5. Сочетайте с продуктами. Фиалки подходят к фруктам, лаванда — к цитрусовым, настурция — к сырам и овощам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать цветы из цветочного магазина.
    Последствие: такие растения часто обработаны химикатами и могут быть токсичны.
    Альтернатива: выращивайте съедобные цветы самостоятельно или покупайте у фермеров с экологической сертификацией.

  • Ошибка: добавлять слишком много ароматных цветов, например, лаванды.
    Последствие: блюдо получится горьким или "мыльным".
    Альтернатива: используйте лепестки дозированно — по 1-2 на порцию.

  • Ошибка: собирать цветы в жару.
    Последствие: они быстро теряют влагу и аромат.
    Альтернатива: собирайте утром или после дождя, когда лепестки насыщены свежестью.

А что если…

А что если сделать собственный чайный букет? Засушенные лепестки розы, календулы и лаванды можно смешать с зеленым чаем. Получится напиток с тонким ароматом и мягким вкусом, который укрепит иммунитет и поможет расслабиться.

Или попробуйте создать домашнюю соль с цветами: измельчите сухую лаванду, настурцию и немного розмарина. Такая соль идеально подойдет для запекания рыбы или овощей.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Съедобные цветы Натуральность, эстетика, витамины Требуют аккуратного сбора
Засушенные лепестки Долгое хранение, универсальность Теряют часть аромата
Свежие цветы Яркий вкус и цвет Короткий срок хранения
Выращивание дома Экологичность, контроль качества Нужно место и уход

FAQ

Какие цветы точно безопасны для еды?
Настурция, календула, фиалки, розы, лаванда, бораго, укроп и кабачковые цветки — безопасны при условии, что не были обработаны химией.

Как хранить съедобные цветы?
Храните в контейнере с влажной салфеткой в холодильнике не более двух дней.

Можно ли сушить цветы для чая?
Да, разложите лепестки на пергаменте в тени на неделю, а затем храните в стеклянной банке.

Мифы и правда

  • Миф: съедобные цветы — это экзотика для ресторанов.
    Правда: многие растения, например, настурция или календула, легко вырастить даже на подоконнике.

  • Миф: лепестки роз всегда сладкие.
    Правда: у некоторых сортов есть горечь, поэтому выбирайте чайную или дамасскую розу.

  • Миф: цветы — только украшение.
    Правда: они влияют на вкус, аромат и даже пищевую ценность блюда.

Исторический контекст

Использование цветов в еде — древняя традиция. В Древней Греции готовили лепешки с розами, а римляне добавляли фиалки в вино. В Азии лепестки жасмина и хризантемы до сих пор используют в супах и чаях. В России цветы применяли в домашней медицине и десертах: розовое варенье и настой календулы — привычные рецепты XIX века.

Сегодня интерес к съедобным цветам возвращается, и многие кулинары снова открывают их пользу и эстетическую ценность.

Три интересных факта

  1. Цветы лаванды можно добавлять в тесто для печенья — оно получается ароматным и дольше не черствеет.

  2. Настурция помогает укрепить иммунитет и используется в народной медицине как природный антисептик.

  3. Бораго привлекает пчел, поэтому его часто высаживают в огородах для повышения урожайности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клён, дуб и берёза признаны лучшими деревьями для создания листовой мульчи в саду сегодня в 7:08
Осень щедрее, чем кажется: листву можно превратить в идеальную мульчу

Листовая мульча – лучший подарок осени для вашего сада. Узнайте, какие листья вы могут использовать, чтобы создать идеальный слой мульчи.

Читать полностью » Удаление корней и мульчирование помогают остановить рост одуванчиков на участке сегодня в 6:44
Жёлтый заговор против огорода: как одуванчик строит империю прямо под вашими грядками

Косите одуванчики? Напрасно — они только сильнее разрастаются. Узнайте, почему стандартные методы не работают и как действительно избавиться от "жёлтых захватчиков".

Читать полностью » Грибки и плесень активно развиваются в переувлажнённой земле даже зимой, особенно в теплицах сегодня в 6:01
Полив по правилам холода: пошаговый план для тех, кто не хочет весной начинать с нуля

Когда холодно, лейка может стать врагом вашего сада. Разоблачаем мифы о зимнем поливе и даем советы по уходу за растениями в осенний период.

Читать полностью » Агрономы советуют обновлять почву перед осенней посадкой — летом она теряет азот и фосфор сегодня в 5:56
Почему грядки под снегом могут "отомстить" весной: осенние промахи, о которых жалеют

Узнайте об основных ошибках, которые могут испортить осенний урожай чеснока и капусты. Правильная посадка и уход за растениями обеспечат успех в садоводстве.

Читать полностью » Мох на плитке исчезает после обработки уксусом и содово-солевым раствором сегодня в 5:44
Ваши дорожки стареют быстрее вас: простой раствор стирает годы за один день

Мох между плитками не только портит вид, но и разрушает покрытие. Узнайте, как избавиться от него простыми средствами — без химии и лишних затрат.

Читать полностью » Агрономы советуют проводить анализ почвы осенью — корректировки успеют подействовать к весне сегодня в 4:49
Осень — не финал, а старт сезона: как незнание pH превращает плодородный участок в пустырь

Осеннее тестирование почвы - это не просто совет, а ключ к успешному урожаю. Узнайте, как правильно тестировать землю и избежать ненужных трат весной!

Читать полностью » Лимонное дерево отпугивает комаров и заменяет химические репелленты на даче — советы садоводов сегодня в 4:44
Они жужжали — вы посадили лимон: как обычное дерево спасает от укусов и пахнет Средиземноморьем

Комары атакуют, а химия неуместна рядом с грилем? Узнайте, как лимонное дерево способно защитить ваш участок и добавить уюта летним вечерам.

Читать полностью » Садоводы напомнили: опавшие листья защищают растения, улучшают почву и подавляют сорняки сегодня в 3:43
Листья заменят целую кучу покупных удобрений — главное знать меру

Узнайте, как опавшие листья могут стать незаменимым ресурсом для вашего сада: от защиты растений до улучшения структуры почвы. Используйте их с умом.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Вологда: Исторические памятники и уникальные достопримечательности для туристов
Технологии
Российские пользователи сообщили о сбоях в App Store после обновления iOS 26.0.1 — SHOT
Красота и здоровье
Невролог Варламова: стресс может проявляться расстройствами пищеварения и выпадением волос
Дом
Виды отделки стен в квартире: сравнение материалов и советы по выбору
Наука
Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо
Красота и здоровье
Онемение руки после сна может быть признаком проблем с нервами или сосудами — врач Кирцек
Спорт и фитнес
Аманда Биск показала круговую интервальную тренировку с зашагиваниями и обратными отжиманиями
Еда
Творожный кекс сохраняет влажность до 3 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet