© freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:02

Красный костюм с бородой — но другой: как российский Новый год изменил спрос

Продажи костюмов Деда Мороза выросли быстрее образов Санта-Клауса — SHOT

Российские новогодние персонажи уверенно вытесняют западные аналоги с праздничного рынка. Перед Новым годом спрос на костюмы Деда Мороза и Снегурочки отечественного производства растёт заметно быстрее, чем на образы Санта-Клауса. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на данные маркетплейсов.

Дед Мороз — главный хит сезона

По данным аналитиков Wildberries & Russ, костюм Деда Мороза в этом году оказался абсолютным лидером продаж. Он занял сразу первые три строчки рейтинга самых популярных новогодних нарядов. В комплект обычно входят шуба, шапка и пышная борода, а стоимость полного образа варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Продажи костюмов российского производства выросли на 7%. Для сравнения, спрос на "заморские" варианты — в первую очередь костюмы Санта-Клауса — увеличился лишь на 1%. Это говорит о смещении интереса покупателей в сторону привычных и узнаваемых отечественных образов.

Снегурочка обгоняет импорт

Рост интереса к национальным новогодним персонажам заметен и в сегменте женских костюмов. Перед праздниками продажи нарядов Снегурочки российского производства увеличились на 16%. В то же время оборот импортных платьев для этого образа, напротив, снизился на 1%.

Покупатели всё чаще выбирают отечественные костюмы, ориентируясь не только на цену, но и на дизайн, соответствующий традиционному представлению о новогодних персонажах. Российские производители, по оценке экспертов, лучше попадают в ожидания аудитории.

Почему выбирают "наше"

Эксперты отмечают, что рост популярности Деда Мороза и Снегурочки связан сразу с несколькими факторами. Среди них — доступная стоимость, широкий выбор и устойчивый интерес к традиционной новогодней символике. Кроме того, такие костюмы активно используются не только для домашних праздников, но и для корпоративов, утренников и коммерческих поздравлений.

В результате "наши" новогодние волшебники уверенно укрепляют позиции на рынке, оставляя Санта-Клауса в роли второстепенного персонажа праздничного сезона.

